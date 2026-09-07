Un nouveau projet résidentiel dans le secteur des Vétérans à Val-des-Sources

Val-des-Sources - La ville de Val-des-Sources continue de se développer. Elle poursuit la mise en œuvre de plusieurs projets structurants, dont la création d’un nouveau milieu de vie. C’est exactement ce sur quoi planche la ville en ce moment alors que l’on nous annonce un nouveau projet résidentiel dans le secteur de la rue des Vétérans. En favorisant l’implantation de nouveaux logements, la Ville souhaite ainsi répondre aux besoins de la population en accueillant de nouvelles familles, soutenant ainsi son essor économique et assurant un développement harmonieux de son territoire.

Un appel de propositions vise le développement résidentiel Chainé, situé entre le 38 et le 44, de la rue des Vétérans. Doté d’une superficie de près de 12 000 m², ce terrain accueillera un nouveau projet d’habitation qui contribuera à répondre aux besoins grandissants en logement dans la région.

Situé à la fois à proximité de l’école primaire La Tourelle et non loin du CPE-BC La Sourcière, le site offre un environnement paisible et familial. On nous indique que le projet retenu devra proposer une offre de logements diversifiée (maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée) tout en s’intégrant harmonieusement au cadre bâti du quartier et dans le respect de la quiétude des résidences avoisinantes.

Ce projet s’inscrit dans la vision de la Ville, qui vise à augmenter l’offre de logements tout en favorisant la création de milieux de vie dynamiques, accessibles, sécuritaires et diversifiés.

« Ce projet est une excellente nouvelle pour les familles de notre communauté. En développant ce terrain au cœur d’un secteur déjà bien établi, nous offrons de nouvelles options de logement à proximité des services, de l’école et de la garderie, dans un cadre de vie paisible et accueillant », explique Karine Pinard, directrice de l’attractivité et du développement territorial.

Les citoyens et citoyennes intéressés à suivre l’évolution de ce projet peuvent consulter les mises à jour sur le site internet de la ville. Pour ce qui est des promoteurs souhaitant soumettre une proposition, ces derniers sont quant à eux invités à consulter les documents de l’appel de propositions AP-2026-001, disponibles à l’adresse www.valdessources.ca, et à déposer leur proposition au plus tard le 29 octobre 2026 à 11 h.