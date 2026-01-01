Le Festival des oiseaux migrateurs devient le Festival des oiseaux de Burbank

Danville — La Corporation de l’étang Burbank annonçait récemment que son populaire Festival des oiseaux migrateurs changerait dorénavant d’appellation afin de devenir le Festival des oiseaux de Burbank.

L’une des raisons principales de ce changement de nom est le fait que le magnifique site naturel du 150 rue Water à Danville accueille, en plus des migrateurs bien entendu, une multitude d’espèces observables toute l’année durant.

Point de rencontre de plus en plus prisé par les ornithologues amateurs et plus expérimentés, l’étang Burbank figure sans contredit parmi les joyaux dits « signatures » de la MRC des Sources.

De plus, le Festival, qui en sera à sa 22e année en 2026, sera quelque peu devancé dans le temps comparativement aux plus récentes éditions, alors que l’événement se déroulera les 24 et 25 octobre prochain. La température automnale, souvent beaucoup plus clémente à ces dates que lors des premières semaines de novembre, permettra sans aucun doute aux nombreux visiteurs attendus de bénéficier d’une programmation haute en couleur.

Bien que celle-ci ne soit pas encore officialisée, il est d’ores et déjà prévu que les festivaliers puissent de nouveau avoir accès au site du Festival tout à fait gratuitement et ainsi avoir notamment l’opportunité d’assister à des conférences, contempler des expositions sur place, participer à des visites guidées et profiter pleinement d’activités pour toute la famille et de l’animation en continu sur le site même de l’étang Burbank, tout juste voisin de l’hôtel de ville de Danville.

En dépit du fait que le festival ne soit pas présenté en pleine période de pic migratoire en tant que telle, les visiteurs sont tout de même en droit d’espérer voir des bernaches venir se poser sur l’étendue bleue de l’étang danvillois. Voilà donc un tournant tout aussi positif que significatif pour cette fête qui attire en moyenne plus d’un millier de visiteurs chaque année.