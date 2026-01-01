Nathalie Simard se joint à l’équipe d’animation du 99,3 FM

Val-des-Sources — Le 17 juin dernier, la direction de la station radiophonique CJAN 99,3 de Val-des-Sources a procédé à l’annonce de l’arrivée d’une nouvelle animatrice au sein de son équipe. C’est donc avec enthousiasme et assurément une certaine surprise, que le public a appris que la chanteuse, comédienne, animatrice, et conférencière prendra le micro de la station chaque matinée de semaine à compter du 31 août prochain.

En entrevue au journal Actualités-L’Étincelle, le président de Résonnance Médias et propriétaire de la station, Jonathan Cyrenne, confiait à l’auteur de ces lignes combien il était content de voir l’artiste joindre les rangs de son équipe d’animation.

« Nous sommes certainement dans un tournant très positif au sein du 99,3 en ce moment. Après avoir pu récemment compter sur le retour sur nos ondes de Joël Côté, voilà que nous accueillons avec grand plaisir l’arrivée de Nathalie. Il s’agit d’un atout majeur pour notre station et nous croyons sincèrement que nos auditeurs apprécieront de l’avoir à l’antenne de 8 h 30 à midi. Œuvrant également au micro du réseau Country-Pop en Maurice, Nathalie arrive à Val-des-Sources forte d’une expérience marquée et d’un talent certain dans le domaine. Nous souhaitons continuer à mettre en valeur la partie musicale du projet et il est certain qu’il s’agit d’une personne-clé pour nous aider en ce sens. De plus, ayant déjà résidé en Estrie, elle connait bien le territoire et les gens qui y habitent. », de commenter M. Cyrenne.

Ce dernier ajouta aussi qu’il s’agissait d’une entente à long terme conclue avec l’animatrice, qui travaillera principalement de l’extérieur des bureaux du boulevard Saint-Luc. N’ayant malheureusement pu nous entretenir personnellement avec l’artiste à la suite de cette nouvelle, il n’en demeure pas moins que Mme Simard avait fait part de ses premières impressions sur la page internet de la station lors de l’annonce.

« J’aime cette connexion avec les auditeurs. Lorsqu’on m’a proposé de faire une émission en Estrie et au Centre-du-Québec, j’ai immédiatement accepté. », avait-elle alors confié.

Toujours soucieux de bâtir une programmation renouvelée, près de la population et à l’image des gens d’ici, on nous confie que la station CJAN 99,3 poursuivra sa métamorphose au cours des prochains mois, le tout lié à une progression constante de son auditoire depuis plus d’un an.

Également au moment de l’annonce par la direction elle-même, Jonathan Cyrenne avait alors ajouté à ce moment

« La station va complètement se transformer cet été. Nous voulons offrir une programmation distinctive, ambitieuse et profondément ancrée dans la région. La nouvelle marque sera dévoilée à la fin de l’été, tout comme la programmation complète. Je peux déjà confirmer que le new country et la musique pop feront partie de l’ADN de la nouvelle marque », affirme le président de Résonnance Médias et directeur général de la station CJAN 99,3 FM.