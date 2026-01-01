Sondage sur les besoins en déplacement

Richmond — Le STC des Sources et Trans-Appel unissent leurs efforts afin d’optimiser leurs services de transport des personnes en vue d’une fusion prévue en 2027. Dans cette perspective, les deux organisations souhaitent consulter la population afin d’en apprendre davantage sur les besoins en déplacement local et intermunicipal.

Cette consultation s’inscrit dans le cadre des plans de développement du transport des personnes des territoires des Sources et du Val-Saint-François. Les deux organismes ont comme visée la mise en commun de leurs services pour améliorer l’offre actuelle en transport sur les deux territoires, notamment en augmentant le nombre de places disponibles, à l’aide de minibus de plus grande capacité, en bonifiant les plages horaires et la connectivité interrégionale.

Les résident(e)s des deux territoires recevront par la poste, dans les prochains jours, un carton les invitant à participer au sondage en ligne. Les personnes sont invitées à remplir le sondage d’ici le 1er août 2026 en se rendant sur les sites web des organismes de transport : stcdessources.com ou trans-appel.com. Des copies papier seront aussi disponibles dans les hôtels de ville de chacune des municipalités.

Les résultats du sondage permettront de proposer un service plus efficace, mieux adapté aux besoins réels des citoyens et citoyennes, tout en facilitant les déplacements entre les municipalités et les pôles de services.

Rappelons qu’en octobre 2024, une consultation menée par Vecteur 5 a permis de cibler plusieurs besoins en matière de mobilité. Cette fois, les organismes souhaitent bonifier leurs connaissances sur les besoins en déplacement des citoyens et citoyennes des deux territoires.

Les MRC des Sources et du Val-Saint-François travaillent conjointement à la mise en œuvre d’une stratégie de mise en commun de leur service de transport des personnes afin d’offrir un service adapté aux réalités de leurs territoires. Cette initiative conjointe vise à améliorer la mobilité, à favoriser l’accès aux services essentiels et à soutenir le développement régional.