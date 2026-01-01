Awibega Cabines : une toute nouvelle offre en hébergement touristique au Mont-Ham

Ham-Sud— Réunis en conférence de presse tenue le vendredi 19 juin dernier, la direction du Parc régional du Mont-Ham et la communauté de la nation W8banaki ont dévoilé le résultat d’un ambitieux projet de l’ajout de cinq cabines d’hébergement haut de gamme dans l’offre touristique du Parc.

Cette toute nouvelle expérience d’hébergement immersive aura nécessité près d’une décennie de travail, de discussions et de développement entre les parties impliquées, ainsi que des investissements de plus de 3 M$. Soigneusement conçues d’une architecture moderne portant tout autant la mémoire du territoire, chacune des cabines comprend une grande chambre vitrée, un foyer au bois central, un style rappelant l’esprit des maisons longues traditionnelles, un plancher chauffant, une cuisine, une salle de bain et une mezzanine.

De plus, des œuvres uniques ornant l’intérieur des installations ont également été créées expressément pour le projet et elles ont été réalisées par trois artistes abénakis issus des communautés d’Odanak et de Wôlinak. Toutefois, bien que le projet ait fait l’objet d’une importante annonce, il est impératif de mentionner que les Awibega Cabines ne seront disponibles à la location qu’à compter de l’automne prochain en raison de certains travaux qui demeurent encore à terminer.

« Avec leur architecture distinctive, leur intégration harmonieuse au paysage et leur approche immersive inspirée du territoire, les cabines proposeront une expérience d’hébergement unique dans la région […] Le projet, autrefois connu comme les “Écocabines”, porte maintenant un nom représentatif du dialogue important établi avec la communauté Wabanaki (abénakise) depuis plus de dix ans : Awibega Cabines. Awibega signifie “quand c’est calme” en aln8ba8dawaw8gan (langue abénakise) — un nom s’harmonisant parfaitement avec l’esprit du projet. » mentionne conjointement le Parc régional du Mont-Ham, W8banaki et la MRC des Sources.

Rendu possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires, tels que Développement économique Canada pour les régions du Québec(DEC), qui a accordé à Développement du Mont-Ham une contribution financière remboursable de 750 000 $ en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ). Ajoutons à cela l’appui financier de 50 000 $ de la Caisse Desjardins des Sources par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu. Ajoutons à cela le ministère du Tourisme, le Conseil des Abénakis de Wôlinak ainsi que la MRC des Sources et W8banaki, qui se sont impliqués directement dans le développement du projet avec la corporation Développement du Mont-Ham.

« Awibega Cabines, c’est le fruit d’une collaboration de plus de dix ans entre la MRC des Sources, le Parc régional du Mont-Ham et W8banaki. Les organisations travaillent côte à côte pour faire du mont Ham bien plus qu’une destination : un lieu de rencontre entre deux communautés. C’est ce type de collaboration, fondée sur des objectifs communs et une confiance mutuelle bâtie au fil des années, qui nous permet aujourd’hui de continuer à faire rayonner notre région. », souligna Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources.

Le directeur général du Conseil tribal W8banaki, M. Denys Bernard, souligna l’étroite collaboration entre les parties. « Le projet d’Awibega Cabines est le reflet d’une collaboration porteuse entre le Parc régional du Mont-Ham, la MRC des Sources et la Nation W8banaki. Il démontre qu’il est possible de créer des projets touristiques innovants tout en honorant l’histoire et les réalités des Premières Nations. Grâce à un véritable esprit de collaboration et à un souci d’authenticité, ce projet met en lumière le savoir-faire, la culture et la présence historique abénakise sur le Ndakina. Nous sommes fiers de voir cette initiative contribuer à la vitalité touristique de la région tout en valorisant le patrimoine culturel et artistique de notre Nation. »

« Ce projet contribuera concrètement à bonifier l’offre touristique des Cantons-de-l’Est avec une offre d’hébergement originale dans un milieu naturel enchanteur. En plus d’offrir une expérience unique, Awibega Cabines contribuera à faire rayonner encore davantage la culture abénakise auprès des visiteurs d’ici et d’ailleurs tout en générant des retombées socioéconomiques » ajouta pour sa part le député de Richmond, M. André Bachand.

« Le tourisme fait vivre nos régions, crée des emplois et met en valeur ce qui fait la richesse du Canada. Grâce au soutien de DEC, Développement du Mont-Ham pourra élargir son offre d’hébergement et offrir une expérience attrayante aux visiteurs, inspirée des traditions autochtones de la Nation W8banaki […]. », mentionna Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et whip adjointe du gouvernement fédéral.