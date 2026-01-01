Des admissions journalières gratuites au Parc régional du Mont-Ham

Ham-Sud — Le 8 juin dernier, la nouvelle ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Karianne Bourassa, accompagnée de Martin Soucy, PDG de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), et de Stéphane Michaud, président de l’Association des parcs régionaux du Québec (Parq), annonçait la reconduite du Programme Accès nature et, par le fait même, des investissements de plus de 3,4 M$ sur deux ans.

De cette somme, un montant de 2 550 000 $ se verra attribué aux parcs nationaux SEPAQ, afin de notamment permettre un rabais sur les frais annuels, alors que 850 000 $ seront assignés à l’Association des parcs régionaux du Québec (Parq). Il était par ailleurs possible de prendre connaissance dans le communiqué de presse émis par les bureaux de la ministre que cette mesure allait permettre à la population d’obtenir des admissions gratuites à travers la majorité des parcs régionaux accrédités.

« Parq estime que cette mesure permettra d’offrir plus de 55 000 accès journaliers à la population sur deux ans. De plus, grâce aux mesures “Accès nature” et “Destination nature pour tous !”, plus de 400 groupes scolaires ou communautaires pourront être accueillis chaque année dans l’un des parcs participants. »

« Afin d’encourager les Québécois à bouger davantage et à adopter un mode de vie actif, l’accès à la nature et aux activités de plein air est essentiel. C’est pourquoi je me réjouis de voir nos partenaires unir leurs efforts pour offrir à nouveau la mesure Accès nature, qui met en valeur nos parcs régionaux et nationaux ainsi que la pratique du plein air partout au Québec. Je tiens à remercier chaleureusement la Sépaq et Parq pour leur précieuse collaboration dans la réalisation de ce projet mobilisateur et très apprécié de la population québécoise. », mentionna la ministre.

« Les parcs régionaux sont des milieux de proximité essentiels pour favoriser l’accès à la nature, la pratique d’activités de plein air et les saines habitudes de vie. Grâce à l’initiative “Accès nature”, un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois pourront explorer gratuitement des endroits de qualité supérieure, enracinés dans leurs communautés et renommés pour la diversité de leurs activités. Cette mesure s’inscrit pleinement dans la mission de Parq : pérenniser l’accès à la nature, tout en soutenant les parcs régionaux sécuritaires, accueillants et accessibles à tous. », souligna pour sa part le président de l’Association des parcs régionaux du Québec, M. Stéphane Michaud.

Concrètement, pour les visiteurs désireux de se rendre au Mont-Ham, il y a aura possibilité de se procurer une admission gratuite d’une journée sous réserve de disponibilité et de réservation préalable requise au minimum la veille de la journée de visite, en consultant le site internet http://www.toutlemondedehors.ca/.