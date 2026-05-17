L’école de conduite Tecnic s’installe à Windsor
Windsor — L’école de conduite Tecnic ouvre une nouvelle succursale en Estrie ; cette fois, c’est à Windsor que s’installe l’entreprise. L’ouverture est prévue pour le 1er juin prochain.
Il s’agit en fait de la dixième succursale en Estrie. Elle sera située au 5, rue des Sources, à Windsor, près du Korvette.
« En réalité, nous voulons couvrir la MRC des Val-Saint-François et la MRC des Sources. Dans la région, il y avait un besoin réel pour ce genre de service. Jusqu’à présent, nous avons une très bonne réception de la part de la future clientèle », de dire Mélissa Martineau, copropriétaire de l’école de conduite Tecnic.
Depuis 1985, l’école Tecnic forme les conducteurs du Québec. Avec plus de 202 écoles et 80 000 élèves chaque année, il s’agit plus grand réseau de conduite au Québec et en Amérique du Nord. En Estrie, plus de 40 moniteurs sont disponibles pour la conduite automobile.
Les valeurs de l’entreprise visent principalement le service à la clientèle. « Le service à la clientèle, c’est l’ensemble des actions qu’une entreprise met en place pour aider, conseiller et satisfaire ses clients avant, pendant et après un achat. Nous voulons nous assurer que le client vit une bonne expérience et qu’il reparte satisfait. L’écoute, l’empathie et la courtoisie font partie de notre quotidien », indique M. Chiasson, copropriétaire de l’école de conduite Tecnic.
En parallèle, des cours de perfectionnement sont disponibles à l’école de conduite Tecnic. « Par exemple, l’entreprise offre des cours pour les aînés. Ces gens seront donc en mesure de mieux préparer leurs examens. Il y a aussi nos cours pour les nouveaux arrivants », souligne Yves Chiasson.
L’experte en enseignement de la conduite sur la sécurité routière, offrant un soutien tout au long du parcours académique, Tecnic se distingue par son engagement à fournir un soutien complet à ses élèves, les accompagnant à chaque étape de leur apprentissage.
« Depuis la pandémie, nous offrons nos cours théoriques en ligne. C’est très efficace », soutient Mme Martineau.
D’ailleurs, l’école possède un taux de réussite très élevé.
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