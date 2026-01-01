L’ancien Provigo devient une usine de transformation de poisson

Windsor – L’ancien Provigo de la rue Saint-Georges à Windsor deviendra sous peu une usine de transformation de poisson. Déjà, l’opposition s’organise…

La nouvelle a été confirmée par le directeur général de la compagnie Foolishfish, Georges Ichthyos, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités – L’Étincelle.

« Nous sommes très heureux de nous retrouver à ici. L’emplacement de Windsor nous permettra de remonter le courant afin de s’approvisionner en matière première dans le secteur remplie de ressources qu’est le lac les Trois-Lacs à Val-des-Sources », de dire le directeur général de la compagnie ayant son siège social en Nouvelle-Écosse.

Selon lui, le local de la rue Saint-Georges correspond exactement aux attentes de la direction de l’entreprise, qui emploie, au total, plus de 500 travailleurs.

« D’ailleurs, le projet prévoit la création de plus de 120 emplois bien rémunérés. Nous souhaitons vraiment que les gens de la région nous donnent un coup de main au niveau de la main-d’œuvre », espère M. Ichthyos.

Opposition

Cependant, le voisinage n’est pas très friand à l’idée d’accueillir une usine de transformation de poissons. « Nous ne pourrons échapper aux odeurs. C’est certain. Nous aurions souhaité un autre type de commerce », de commenter Ernest Lavoisier, un résident de la rue Ambroise-Dearden.

D’ailleurs, un comité de citoyens a été créé pour contrer à la venue de cette compagnie. « Les autorités municipales doivent intervenir dans le dossier. Pourquoi ne pas transformer cet endroit en un lieu accessible aux jeunes de Windsor », de dire Sophie Delapêche, une citoyenne de la 5e avenue.

L’ouverture de l’entreprise est prévue pour le 1er avril 2027. Ils seront alors des milliers de petits poissons d’avril à se diriger vers Windsor… Sans rancune…

L’Équipe du journal Actualités – L’Étincelle