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La Maison des jeunes de Danville rouvre ses portes !

durée 21 mars 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Danville — Après six mois d’inactivité, la Maison des jeunes (Au Point) de Danville a rouvert ses portes au début du mois. Ainsi, la subvention du CIUSSS, indispensable à sa survie, a été rétablie.

En fait, parce que le conseil d’administration de l’organisme avait démissionné en bloc à deux reprises, la subvention provenant du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) était temporairement mise sur pause.

Depuis, beaucoup de travail a été fait. Une nouvelle directrice a d’ailleurs été engagée. Emmanuelle Cassan mène maintenant la barque.

Mme Cassan a déjà travaillé pour la CDC des Sources au cours des quatre dernières années. Elle était chargée de projet en prévention de la délinquance. En parallèle, elle a travaillé comme éducatrice spécialisée et elle a fait de la suppléance dans les écoles. Elle a été pompière huit ans à Wotton.

« Je voyais un potentiel pour me déployer dans mes idées et dans ma vocation envers les jeunes. C’est ma clientèle de cœur et de passion », soutient Mme Cassan. 

Ainsi, le 5 mars dernier, à l’occasion d’une journée porte ouverte, une trentaine de jeunes ont pris part à l’activité.

« Nous voulons vraiment respecter la mission d’une maison des jeunes. Nous souhaitons entre autres, réintégrer le Regroupement des maisons des jeunes du Québec. Nous tenons aussi à être dans les normes pour nos bailleurs de fonds. Nous voulons être un filet de sécurité pour les jeunes. Nous voulons que ce soit un endroit où les jeunes puissent s’épanouir pour développer leurs habiletés sociales et leur autonomie. En un mois, nous avons vu à ce que tout soit rétabli pour le Programme de soutien aux organismes communautaires », avoue Mme Cassan.

« C’est très stimulant, ajoute-t-elle. Je suis engagée à temps plein et je ne compte pas mes heures. Il y a une équipe dynamique avec moi. La clientèle répond bien jusqu’à présent. C’est vraiment très valorisant et stimulant. » 

En ce moment, les jeunes peuvent se rendre à la Maison des jeunes de Danville du lundi au jeudi, de 17 h à 21 h.

« Les heures d’ouverture seront amenées à changer. Il y a un conseil jeunesse à la Maison des jeunes. Nous voulons que les jeunes puissent se prononcer. Nous voulons savoir à quel moment ils souhaitent obtenir des services », de dire la directrice.

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