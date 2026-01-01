X
Rechercher
Publicité

La taxe de 35 $ sur l’immatriculation ne fait pas l’unanimité

durée 12 mars 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — C’est sur division que la taxe de 35 $ sur l’immatriculation des véhicules de promenade (TIV) a été approuvée lors de la séance du 21 janvier de la MRC du Val-Saint-François. Le but est de financer le transport collectif.

En fait, les maires de la MRC du Val-Saint-François avaient le choix entre deux options : la taxe sur l’immatriculation ou une somme perçue par la taxe foncière. Une majorité a opté pour la TIV.

En revanche, Alexandre Roy, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Etienne-Alexis Boucher, maire de Stoke, et Patrick Bernier, maire de Val-Joli, ont voté contre l’imposition d’une taxe de 35 $ sur les immatriculations des véhicules de promenade pour financer le transport collectif.

Alexandre Roy, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, n’a pas voté contre le fait de financer le transport collectif. Il dit avoir manqué de temps pour bien évaluer l’impact des deux options. « Nous avons pris une décision rapide. C’est un dossier qui avait été discuté par les anciens élus. Il y a neuf nouveaux maires qui arrivent à la MRC. La décision était vite à prendre pour un dossier aussi important », mentionne M. Roy.

Selon lui, il y a du bon et du moins bon dans les deux options.

« Avec la taxe sur l’immatriculation, c’est une façon d’aller chercher de l’argent sans toucher les projets municipaux. Avec la taxe foncière, c’est une façon d’être plus équitable envers tout le monde. Avec la TIV, on cible les propriétaires de véhicules de promenade. Les industries et les commerces ne paieront rien », de dire le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Le maire de Stoke s’est opposé à la taxe de 35 $ sur les immatriculations. « Dans le communiqué de la MRC, c’était comme si tous les élus étaient d’accord. Ce n’est pas le cas. C’est une décision amenée par mon conseil. Pour nous, c’est évident que la taxe sur l’immatriculation ne touche que les propriétaires de véhicules de promenade. Les grandes compagnies ne sont pas affectées. Certaines multinationales possèdent du terrain et elles sont ainsi épargnées. Elles ne contribueront donc pas au transport collectif. Nous ne voyons aucune bonne raison d’épargner Domtar ou BRP dans l’effort collectif que nous devons fournir pour le transport collectif. Nous aurions également pu opter pour une position hybride, un mélange entre la taxe foncière et la taxe sur l’immatriculation », de dire Etienne-Alexis Boucher.

À Val-Joli, le conseil s’était déjà penché sur la question en commandant un sondage mené auprès de sa population.

« Dans ce sondage, en majorité, les gens ont choisi la taxe foncière. C’est dans cette optique que nous avons voté. À Val-Joli, nous sommes une municipalité principalement rurale et il est difficile d’avoir un transport collectif qui a un certain sens, vu l’étendue du territoire. Et avec la taxe sur l’immatriculation, c’est le contraire du principe de l’utilisateur-payeur. En fait, on pénalise ceux qui ont des voitures. Je suis pour un transport collectif à la hauteur de nos moyens dans un contexte rural », souligne Patrick Bernier, maire de Val-Joli.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Val-des-Sources signe un accord avec la SORAC pour la récupération d’appareils frigorifiques commerciaux et institutionnels

11 mars 2026 | 0h00

Val-des-Sources signe un accord avec la SORAC pour la récupération d’appareils frigorifiques commerciaux et institutionnels

Val-des-Sources - Le lundi 9 mars dernier, la ville de Val-des-Sources annonçait avec fierté devenir la première municipalité de la région de l’Estrie à conclure une entente avec la Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC). Visant la récupération responsable des appareils de congélation et de réfrigération de type commercial et ...

LIRE LA SUITE
La Banque Nationale installe un guichet automatique à Windsor

14 février 2026 | 0h00

La Banque Nationale installe un guichet automatique à Windsor

Windsor — À la suite de la fermeture de ses installations sur la rue Saint-Georges à Windsor, la Banque Nationale avait promis d’installer un guichet automatique dans cette municipalité. C’est maintenant chose faite : l’institution financière en a aménagé un tout près de l’entrée du magasin Korvette, au 5, rue des Sources. « Nous confirmons ...

LIRE LA SUITE
Espace Café ouvre ses portes sur la rue Saint-Georges à Windsor

7 février 2026 | 0h00

Espace Café ouvre ses portes sur la rue Saint-Georges à Windsor

Windsor — Situé au 83, rue Saint-Georges, à Windsor (ancien local d’Action Sport Vélo), l’Espace Café, un lieu de rencontre et d’échanges voué à briser l’isolement social, a été inauguré le vendredi 23 janvier. Pour le moment, jusqu’à ce que l’organisme puisse profiter de certaines subventions salariales, l’Espace Café est ouvert les lundis et ...

LIRE LA SUITE