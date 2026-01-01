Adam Rousseau nommé à la direction générale !

Richmond — L’ancien maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, a été nommé directeur général du Service de sécurité incendie de la région de Richmond. Il devra mener à terme plusieurs dossiers majeurs.

M. Rousseau est en poste depuis la mi-novembre. Il s’agit d’un emploi à temps partiel comportant une dizaine d’heures par semaine. Il peut donc conserver son poste au gouvernement fédéral.

« On m’a approché pour ce poste. C’est une combinaison de mes expériences de travail qui a sans doute intéressé l’organisation. J’ai 18 ans de fait comme pompier et j’ai aussi une expérience de 16 ans dans le milieu municipal. Ainsi, pour un directeur général d’une régie incendie, on recherche pas mal ce profile-là. Je connais le milieu des incendies tout comme celui de la politique. C’est pour ça qu’on m’a approché », raconte M. Rousseau.

Dossiers

Le milieu de l’incendie est actuellement en mutation. Le gouvernement provincial a émis de nouvelles orientations en matière de sécurité incendie.

« Il y a entre autres le dossier de l’optimisation selon lequel on fait abstraction des limites territoriales, ce qui amène la caserne la plus proche à intervenir, peu importe si l’incendie est sur son territoire. Il y aura donc des changements. Le schéma de couverture de risque de la MRC est à renouveler. Il devra, entre autres, inclure ce concept-là et de nouvelles ententes avec nos partenaires. C’est un bon défi », souligne le directeur général du Service de sécurité incendie.

M. Rousseau devra aussi voir à la réalisation du projet de construction d’une nouvelle caserne. « Je m’attends à des développements bientôt. Pour l’instant, je ne peux rien annoncer. Il n’y a rien d’officiel. La caserne actuelle ne répond plus vraiment aux besoins du milieu de l’incendie en 2026. C’est un projet d’infrastructure ; nous aimerions être appuyés par une subvention », mentionne-t-il.

Les contrats de travail à renouveler seront aussi au cœur des préoccupations du directeur général du Service de sécurité incendie de la région de Richmond.

« Ce poste, c’est un beau défi. C’est moins engageant émotionnellement qu’un poste de maire d’une municipalité. Ça me permet donc de vivre ma vie familiale de façon beaucoup plus saine. Et actuellement, nous avons une belle équipe de pompiers. Le conseil d’administration est de son côté très ouvert et conscient des enjeux qui s’en viennent. Je me sens soutenu par la présidente du Service, Lynda Tétreault (mairesse d’Ulverton).