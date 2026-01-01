Val-des-Sources signe un accord avec la SORAC pour la récupération d’appareils frigorifiques commerciaux et institutionnels

Val-des-Sources - Le lundi 9 mars dernier, la ville de Val-des-Sources annonçait avec fierté devenir la première municipalité de la région de l’Estrie à conclure une entente avec la Société de récupération des appareils commerciaux (SORAC). Visant la récupération responsable des appareils de congélation et de réfrigération de type commercial et institutionnel, cette entente tend à démontrer l’engagement concret de la Ville envers la transition écologique et la gestion durable des matières résiduelles, selon les normes environnementales en vigueur.

« Ce partenariat marque une avancée concrète pour la région en matière de gestion environnementale, en offrant un service spécialisé pour la récupération des appareils de réfrigération et de congélation en fin de vie. La SORAC est l’organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC ayant le mandat de mettre en œuvre un programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les appareils de réfrigération et de congélation commerciaux et institutionnels qui sont arrivés en fin de vie utile. Il s’agit du premier programme au Québec et au Canada à être mis en place pour la récupération de produits visés, qui sont exclusivement de type commercial et institutionnel. Depuis le 30 septembre 2022, il est interdit de récupérer ou de valoriser un produit visé par le Règlement (RRVPE) ou d’en confier la récupération ou la valorisation, autrement que dans le cadre d’un programme officiel de REP.»

Concrètement les produits visés par le programme sont notamment les réfrigérateurs et congélateurs; les cellules de refroidissement; les celliers réfrigérants; refroidisseurs à vin, présentoirs et îlots réfrigérés, machines à glaçons, distributeurs réfrigérants automatiques d’aliments ou de boissons; machines distributrices réfrigérées de même que les appareils réfrigérés de type laboratoire ou médical.

Une liste complète des produits visés peut être consulté sur le site internet de la Société de récupération des appareils commerciaux à l’adresse : www.sorac.ca . Il est cependant à noter que les items de plus de 400 kg et/ou ceux de moins de 2,5 pieds cubes ne sont pas acceptés,

Ainsi, les appareils, qui se retrouvent sur le territoire de la Ville de Val-des-Sources et/ou des municipalités membres de l’écocentre Murielle-Lallier, pourront être déposés à ce même endroit précis situé au 171 de la rue Nicolet.

Ils seront par la suite pris en charge gratuitement par la SORAC pour ce qui est de la récupération subséquente. Toutefois, si des commerces et institutions souhaitaient se départir d’une grande quantité d’appareils, ces derniers sont invités à contacter directement les bureaux de la Société de récupération.

« La collecte et le recyclage de ces produits en fin de vie permettront de récupérer jusqu’à 97% des composantes de ces appareils et de réduire l’utilisation de matières premières. »

« Le développement durable et l’environnement doivent être pris en compte dans l’ensemble de nos décisions. La Ville de Val-des-Sources est donc heureuse de se doter de partenaires compétents tels que la SORAC afin de bonifier l’offre de récupération à l’écocentre Murielle-Lallier et du même fait, en faire profiter les municipalités membres de la MRC des Sources. Nous encourageons les bonnes pratiques de récupération pour l’ensemble de notre population, autant les citoyens que les entreprises. », souligna le maire de la Ville de Val-des-Sources, Hugues Grimard.

« Nous travaillons activement avec nos partenaires et les municipalités afin de faire face aux défis de collecte de ces appareils pour lesquels il n’y a pas encore d’endroits au Québec, tels les écocentres, où il est prévu de les recueillir officiellement. Ainsi, cette entente avec la Ville de Val-des-Sources est la première à permettre la récupération de ces appareils dans la région de l’Estrie. Elle revêt une grande importance pour la SORAC puisqu’elle permettra grandement de faciliter le processus de collecte sur le territoire. Nous sommes confiants et déterminés à tracer la voie afin de détourner ces appareils des sites d’enfouissement et ainsi contribuer à un bilan environnemental positif en minimisant les rejets de GES dans l’atmosphère. », ajouta pour sa part Mme Nathalie Desjardins, Directrice générale de la Société de récupération des appareils commerciaux.