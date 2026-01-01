La Banque Nationale installe un guichet automatique à Windsor

Windsor — À la suite de la fermeture de ses installations sur la rue Saint-Georges à Windsor, la Banque Nationale avait promis d’installer un guichet automatique dans cette municipalité. C’est maintenant chose faite : l’institution financière en a aménagé un tout près de l’entrée du magasin Corvette, au 5, rue des Sources.

« Nous confirmons l’installation d’un guichet automatique au 5, rue des Sources, à Windsor. Ce guichet automatique est installé pour desservir la population du secteur, à la suite de la relocalisation des activités de notre ancienne succursale de Windsor », confirme Alexandre Guay, conseiller principal, affaires publiques Banque Nationale du Canada.