X
Rechercher
Publicité

La Banque Nationale installe un guichet automatique à Windsor

durée 14 février 2026 | 00h00

Windsor — À la suite de la fermeture de ses installations sur la rue Saint-Georges à Windsor, la Banque Nationale avait promis d’installer un guichet automatique dans cette municipalité. C’est maintenant chose faite : l’institution financière en a aménagé un tout près de l’entrée du magasin Corvette, au 5, rue des Sources.

« Nous confirmons l’installation d’un guichet automatique au 5, rue des Sources, à Windsor. Ce guichet automatique est installé pour desservir la population du secteur, à la suite de la relocalisation des activités de notre ancienne succursale de Windsor », confirme Alexandre Guay, conseiller principal, affaires publiques Banque Nationale du Canada.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Espace Café ouvre ses portes sur la rue Saint-Georges à Windsor

7 février 2026 | 0h00

Espace Café ouvre ses portes sur la rue Saint-Georges à Windsor

Windsor — Situé au 83, rue Saint-Georges, à Windsor (ancien local d’Action Sport Vélo), l’Espace Café, un lieu de rencontre et d’échanges voué à briser l’isolement social, a été inauguré le vendredi 23 janvier. Pour le moment, jusqu’à ce que l’organisme puisse profiter de certaines subventions salariales, l’Espace Café est ouvert les lundis et ...

LIRE LA SUITE
Nouvelle route blanche à Saint-Denis

18 janvier 2026 | 0h00

Nouvelle route blanche à Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Mis en branle lors des trois dernières saisons hivernales sur le chemin Marois, le projet pilote de la « route blanche » va maintenant s’élargir pour inclure la rue Mont-Girard Sud à Saint-Denis-de-Brompton. Cette nouvelle écoroute sera identifiée par des panneaux routiers spéciaux au courant des prochaines semaines. ...

LIRE LA SUITE
Eric Lefebvre inaugure son bureau à Windsor

4 janvier 2026 | 0h00

Eric Lefebvre inaugure son bureau à Windsor

Windsor — Comme prévu, Eric Lefebvre, député conservateur de Richmond — Arthabaska à la Chambre des communes, a inauguré dernièrement son bureau satellite de circonscription à Windsor. L’activité s’est déroulée le jeudi 18 décembre dernier en présence du personnel du député, de certains maires et conseillers municipaux de la région. En ...

LIRE LA SUITE