Espace Café ouvre ses portes sur la rue Saint-Georges à Windsor

Windsor — Situé au 83, rue Saint-Georges, à Windsor (ancien local d’Action Sport Vélo), l’Espace Café, un lieu de rencontre et d’échanges voué à briser l’isolement social, a été inauguré le vendredi 23 janvier.

Pour le moment, jusqu’à ce que l’organisme puisse profiter de certaines subventions salariales, l’Espace Café est ouvert les lundis et les mercredis, de 13 h à 20 h.

Cette inauguration, qui coïncidait avec la Journée mondiale de la lutte contre la solitude et l’isolement, a été l’occasion de découvrir les installations, d’échanger avec les partenaires et collaborateurs ainsi que de célébrer le lancement de ce projet.

« Au cours des dernières années, l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson a consulté sa clientèle sur de nombreux enjeux sociaux. Parmi ces besoins importants, l’isolement social a été nommé à multiples reprises », a souligné Jessica Roy, présidente du conseil d’administration de l’Espace Café.

L’Espace Café vise une clientèle des 18 ans et plus et a pour mission de briser l’isolement social. « C’est un lieu chaleureux dans lequel tous peuvent venir échanger et passer un bon moment autour d’un café. L’organisme offre une programmation variée pouvant plaire à différents publics. Les valeurs soutenues par l’organisme sont l’inclusion, le partage, le respect, la compréhension et le non-jugement », de dire Mme Roy.

En fait, l’Espace Café souhaite devenir une entreprise d’économie sociale afin de rejoindre un plus grand nombre de personnes et éventuellement créer des emplois.

« Nous souhaitons offrir à la communauté du café et des viennoiseries à prix concurrentiel. C’est notre phase 1. À moyen terme (phase 2), l’organisme voudra acquérir son permis pour vendre des produits faits maison. À plus long terme, nous voudrions offrir des produits prêt-à-manger confectionnés afin de combattre l’insécurité alimentaire et de rendre accessible des dîners santé à la population de Windsor (phase 3) », a raconté la présidente de l’Espace Café.

Selon le maire de Windsor, il est rare de nos jours de voir un organisme venir au monde par les besoins du milieu et par les gens du milieu. « Plus ça va, plus c’est difficile de créer un organisme. Les gens se découragent avant l’aboutissement du projet. Aujourd’hui, je suis fier des gens qui ont mené le projet de l’Espace Café », a soutenu Gaétan Graveline.

Le local est prêté par le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson.

