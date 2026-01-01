X
Rechercher
Publicité

Nouvelle route blanche à Saint-Denis

durée 18 janvier 2026 | 00h00

Saint-Denis-de-Brompton — Mis en branle lors des trois dernières saisons hivernales sur le chemin Marois, le projet pilote de la « route blanche » va maintenant s’élargir pour inclure la rue Mont-Girard Sud à Saint-Denis-de-Brompton.

Cette nouvelle écoroute sera identifiée par des panneaux routiers spéciaux au courant des prochaines semaines. Cette décision s’est prise à la suite du succès du projet pilote au chemin Marois.

La « route blanche » est un type d’écoroute qui existe dans plusieurs municipalités et villes depuis plus d’une dizaine d’années (Sherbrooke, Québec et Stoneham-et-Tewkesbury pour ne nommer que celles-ci).

Ce projet consiste à traiter un chemin avec un minimum d’épandage d’abrasif, dans le but de contribuer à préserver la santé de nos plans d’eau. Un déneigement est alors effectué en laissant un fond de neige pour davantage d’adhérence et un peu d’abrasif dans les zones ciblées selon des normes de sécurité, notamment les pentes, les courbes et les arrêts. Ainsi, la route est réputée comme sécuritaire.

Avantages

Les abrasifs utilisés dans le déneigement représentent un risque pour les plans d’eau. Dans une volonté de garantir la pérennité de nos plans d’eau, la réduction de notre utilisation d’abrasifs autour du lac Montjoie permet la diminution de ce risque. De plus, une mesure de prévention comme celle-ci est beaucoup moins coûteuse par rapport aux mesures de contrôle (traitement, remédiation) une fois le risque matérialisé.

La municipalité tient à rappeler que c’est un projet pilote qui s’est mis en place avec la collaboration de l’Association pour la Protection du lac Montjoie (APLM). Le but de cette approche est de tester la faisabilité de cette pratique dans ce secteur, de recueillir des retours de nos citoyens et citoyennes ainsi que d’apporter des ajustements nécessaires pour garantir le succès du projet final.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Eric Lefebvre inaugure son bureau à Windsor

4 janvier 2026 | 0h00

Eric Lefebvre inaugure son bureau à Windsor

Windsor — Comme prévu, Eric Lefebvre, député conservateur de Richmond — Arthabaska à la Chambre des communes, a inauguré dernièrement son bureau satellite de circonscription à Windsor. L’activité s’est déroulée le jeudi 18 décembre dernier en présence du personnel du député, de certains maires et conseillers municipaux de la région. En ...

LIRE LA SUITE
Une femme de Richmond nommée présidente et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada

27 décembre 2025 | 0h00

Une femme de Richmond nommée présidente et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada

Richmond — Originaire de Richmond, Annabelle Cloutier vient d’être nommée au poste de président et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada (CNA). Les recherches pour la prochaine tête dirigeante de l’organisation ont été entamées au printemps 2025 à l’échelle mondiale. « Annabelle est le genre de leader artistique dont le ...

LIRE LA SUITE
Une voiture électrique et un projet pilote en mobilité durable pour la STC des Sources

20 décembre 2025 | 0h00

Une voiture électrique et un projet pilote en mobilité durable pour la STC des Sources

Val-des-Sources — En point de presse tenu le 8 décembre, le service de transport collectif (STC) des Sources annonçait avec fierté l’achat d’une voiture électrique et le lancement d’un service de covoiturage/autopartage. Ainsi, ce sont trois nouveaux services qui viennent s’ajouter à l’offre déjà existante de la STC. Présentement en projet-pilote ...

LIRE LA SUITE