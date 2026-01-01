Nouvelle route blanche à Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Mis en branle lors des trois dernières saisons hivernales sur le chemin Marois, le projet pilote de la « route blanche » va maintenant s’élargir pour inclure la rue Mont-Girard Sud à Saint-Denis-de-Brompton.

Cette nouvelle écoroute sera identifiée par des panneaux routiers spéciaux au courant des prochaines semaines. Cette décision s’est prise à la suite du succès du projet pilote au chemin Marois.

La « route blanche » est un type d’écoroute qui existe dans plusieurs municipalités et villes depuis plus d’une dizaine d’années (Sherbrooke, Québec et Stoneham-et-Tewkesbury pour ne nommer que celles-ci).

Ce projet consiste à traiter un chemin avec un minimum d’épandage d’abrasif, dans le but de contribuer à préserver la santé de nos plans d’eau. Un déneigement est alors effectué en laissant un fond de neige pour davantage d’adhérence et un peu d’abrasif dans les zones ciblées selon des normes de sécurité, notamment les pentes, les courbes et les arrêts. Ainsi, la route est réputée comme sécuritaire.

Avantages

Les abrasifs utilisés dans le déneigement représentent un risque pour les plans d’eau. Dans une volonté de garantir la pérennité de nos plans d’eau, la réduction de notre utilisation d’abrasifs autour du lac Montjoie permet la diminution de ce risque. De plus, une mesure de prévention comme celle-ci est beaucoup moins coûteuse par rapport aux mesures de contrôle (traitement, remédiation) une fois le risque matérialisé.

La municipalité tient à rappeler que c’est un projet pilote qui s’est mis en place avec la collaboration de l’Association pour la Protection du lac Montjoie (APLM). Le but de cette approche est de tester la faisabilité de cette pratique dans ce secteur, de recueillir des retours de nos citoyens et citoyennes ainsi que d’apporter des ajustements nécessaires pour garantir le succès du projet final.