X
Rechercher
Publicité

Eric Lefebvre inaugure son bureau à Windsor

durée 4 janvier 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Comme prévu, Eric Lefebvre, député conservateur de Richmond — Arthabaska à la Chambre des communes, a inauguré dernièrement son bureau satellite de circonscription à Windsor.

L’activité s’est déroulée le jeudi 18 décembre dernier en présence du personnel du député, de certains maires et conseillers municipaux de la région.

En campagne électorale, M. Lefebvre avait promis d’ouvrir trois bureaux à travers la circonscription électorale de Richmond-Arthabaska. « L’idée était que chaque citoyen puisse être à 30 minutes ou moins d’un bureau de circonscription. Il y en a un à Victoriaville, puis nous en avons ouvert un il y a deux mois à Val-des-Sources. Nous ouvrons aujourd’hui celui de Windsor. Je veux être proche de mon monde », de dire le représentant de Richmond-Arthabaska.

En fait, M. Lefebvre a décidé d’avoir plus de monde au service de la population dans la circonscription électorale qu’au parlement à Ottawa. « Habituellement, un député peut compter sur une ou deux ressources à Ottawa. Moi, j’en ai une demi-ressource. J’ai fait le choix d’avoir plus de gens dans le comté pour bien servir la population de la région. Par exemple, à Ottawa, je prépare moi-même mes discours. C’est un choix personnel que j’ai fait. En sept mois, il y a eu plus de 620 cas de citoyens à traiter dans la circonscription. C’est quand même beaucoup », a affirmé le député de Richmond-Arthabaska.

Bien sûr, le député a souligné l’arrivée dans son équipe de Sylvie Bureau, l’ex-mairesse de Windsor. « Au lendemain de la victoire, nous passions de 16 municipalités lorsque j’étais au provincial à 39 au fédéral. Le territoire est beaucoup plus grand avec trois MRC. J’avais déjà dans le collimateur une collaboration avec l’ex-mairesse de Windsor. Lorsqu’elle a finalement accepté ma proposition, je l’ai pris comme une belle marque de confiance. C’est une femme bien connue qui partage les mêmes valeurs de proximité avec nos citoyens », a souligné le député Lefebvre lors de l’inauguration.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une femme de Richmond nommée présidente et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada

27 décembre 2025 | 0h00

Une femme de Richmond nommée présidente et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada

Richmond — Originaire de Richmond, Annabelle Cloutier vient d’être nommée au poste de président et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada (CNA). Les recherches pour la prochaine tête dirigeante de l’organisation ont été entamées au printemps 2025 à l’échelle mondiale. « Annabelle est le genre de leader artistique dont le ...

LIRE LA SUITE
Une voiture électrique et un projet pilote en mobilité durable pour la STC des Sources

20 décembre 2025 | 0h00

Une voiture électrique et un projet pilote en mobilité durable pour la STC des Sources

Val-des-Sources — En point de presse tenu le 8 décembre, le service de transport collectif (STC) des Sources annonçait avec fierté l’achat d’une voiture électrique et le lancement d’un service de covoiturage/autopartage. Ainsi, ce sont trois nouveaux services qui viennent s’ajouter à l’offre déjà existante de la STC. Présentement en projet-pilote ...

LIRE LA SUITE
Inauguration d’un ascenseur au Couvent Mont-Saint-Patrice

19 décembre 2025 | 0h00

Inauguration d’un ascenseur au Couvent Mont-Saint-Patrice

Richmond — Les administrateurs du Couvent-Mont-Saint-Patrice et du Centre d’art de Richmond ont procédé à l’inauguration officielle des nouvelles infrastructures destinées à garantir l’accessibilité universelle à ce bâtiment. L’ancien couvent s’ouvre enfin pleinement à toute la communauté. La construction d’un ascenseur reliant les cinq niveaux ...

LIRE LA SUITE