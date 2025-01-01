X
Une femme de Richmond nommée présidente et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada

durée 27 décembre 2025 | 00h00

Richmond — Originaire de Richmond, Annabelle Cloutier vient d’être nommée au poste de président et cheffe de la direction du Centre national des arts du Canada (CNA).

Les recherches pour la prochaine tête dirigeante de l’organisation ont été entamées au printemps 2025 à l’échelle mondiale.

« Annabelle est le genre de leader artistique dont le Canada a besoin en ce moment », affirme Guy Pratte, président du CA du CNA et responsable du comité de sélection. « Elle apporte vision, énergie et imagination à une des institutions culturelles les plus prisées au pays. Son profond dévouement à l’épanouissement des arts de la scène d’un océan à l’autre, sa brillante carrière au service du public et des arts, et le don exceptionnel qu’elle a de motiver les gens qui l’entourent et de communiquer la valeur essentielle des arts à la société font d’elle la personne idéale pour guider le Centre national des Arts à un moment critique de l’histoire de notre pays. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre conseil d’administration collaborera avec elle dans son nouveau rôle. »

Première femme francophone à occuper ces fonctions de toute l’histoire du Centre national des Arts, Annabelle Cloutier représente une nouvelle génération de leadership. Forte de 25 ans d’expérience qui l’ont vue sillonner le pays, elle a occupé des postes au sein des plus hautes instances des secteurs public et culturel, et développé des compétences à l’intersection des arts, des affaires publiques, de la gouvernance, de la diplomatie, de la planification stratégique et des communications.

Annabelle Cloutier est la fille de Louis Cloutier, président fondateur du Centre d’art de Richmond, et une des premières élèves en piano (avec Francine Beaubien) et violon à l’école Les Amis de la musique.

« C’est avec beaucoup d’humilité et d’enthousiasme que j’assume le rôle de présidente et cheffe de la direction du Centre national des arts et je remercie le conseil d’administration de m’avoir confié cette responsabilité », déclare Annabelle Cloutier. « Je crois profondément au rôle fondamental que jouent les arts dans notre société, et au pouvoir qu’ont les voix créatrices et artistiques du pays d’éveiller en nous un sentiment de fierté et d’appartenance aux cultures et aux perspectives de notre pays. Aller à la rencontre des artistes, des leaders artistiques et des auditoires partout au Canada, et appuyer et collaborer avec la formidable équipe du CNA est au premier rang de mes priorités. Ensemble, nous veillerons à ce que les arts de la scène demeurent une partie intégrante, vibrante et pertinente de l’identité canadienne. Comme il se doit. »

Cadre chevronnée avec à son actif 25 ans d’expérience au sein des plus hautes instances des secteurs public et culturel, Annabelle Cloutier a évolué à l’intersection des domaines des arts, des affaires publiques, de la gouvernance, de la diplomatie, de la planification stratégique et des communications.

