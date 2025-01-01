X
Une voiture électrique et un projet pilote en mobilité durable pour la STC des Sources

durée 20 décembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — En point de presse tenu le 8 décembre, le service de transport collectif (STC) des Sources annonçait avec fierté l’achat d’une voiture électrique et le lancement d’un service de covoiturage/autopartage. Ainsi, ce sont trois nouveaux services qui viennent s’ajouter à l’offre déjà existante de la STC.

Présentement en projet-pilote à l’usage des employés de la MRC, l’autopartage de la voiture électrique se verra éventuellement disponible aux citoyennes et aux citoyens pour leurs différents besoins en transport.

Le volet covoiturage, quant à lui, permet aux gens d’inscrire leurs véhicules personnels sur la plateforme en ligne et, par la suite l’utilisateur peut publier ses trajets et potentiellement en faire bénéficier d’autres usagers. Pour ce qui est du service de voiturage, ce dernier permet une interaction et un échange de service de transport entre usagers.

Ces nouveaux services sont rendus possibles grâce au projet pilote MaaS, coordonné par la Société d’innovation en environnement (SIE), en collaboration avec YHC Environnement, le Service de transport collectif (STC) des Sources et plusieurs municipalités participantes, tels que : Val-des-Monts, Bromont, Fossambault-sur-le-Lac, Moffet, la MRC Maria-Chapdelaine, et la Régie intermunicipale de transport Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM).

« Le Projet MaaS et l’utilisation des services de la plateforme SAUVéR-SiGTiC offrent des solutions concrètes et de nouveaux services innovants en transport collectif intelligent afin d’optimiser les services de transport conventionnel. Il représente un pas audacieux vers un avenir où la mobilité est plus accessible, économique et respectueuse de l’environnement pour tous les citoyens. Le projet pilote est également rendu possible grâce à la contribution financière de la MRC des Sources. », confia la direction de la Société de transport.

Les personnes qui souhaiteraient en apprendre davantage sur ces nouveaux services ou encore se prévaloir de ceux-ci, il est possible de communiquer avec les bureaux de la STC des Sources au 819 879-7144, de même que par courriel à l’adresse : [email protected]

