Inauguration d’un ascenseur au Couvent Mont-Saint-Patrice

Richmond — Les administrateurs du Couvent-Mont-Saint-Patrice et du Centre d’art de Richmond ont procédé à l’inauguration officielle des nouvelles infrastructures destinées à garantir l’accessibilité universelle à ce bâtiment.

L’ancien couvent s’ouvre enfin pleinement à toute la communauté. La construction d’un ascenseur reliant les cinq niveaux du bâtiment, d’un portique d’entrée avec rampe d’accès, d’une plateforme dans le hall de la salle Patrick-Quinn, d’une rampe au troisième étage ainsi que l’installation de toilettes adaptées aux 2e et 3e étages permettent désormais à la vingtaine de locataires et à tous leurs usagers de circuler librement.

Cette réalisation coïncide avec le 10e anniversaire du projet de mise à niveau mené par le Couvent-Mont-Saint-Patrice. Depuis 2015, une vingtaine de chantiers successifs ont été concrétisés grâce à de généreux donateurs et partenaires de la collectivité ; les phases majeures ayant été supportées par d’importants octrois publics.

À lui seul, le présent projet d’accessibilité universelle représente un investissement de plus de 1,5 M$. Conjuguées, ces améliorations permettront au Centre d’art de bénéficier de la visibilité réservée aux attraits touristiques accessibles via Tourisme Québec et Tourisme Cantons-de-l’Est.

« L’achèvement de ces nouvelles infrastructures d’accessibilité universelle marque une étape déterminante pour le Couvent-Mont-Saint-Patrice, le Centre d’art de Richmond et toute la communauté du Val-Saint-François. En rendant ce bâtiment historique pleinement accessible, on honore non seulement son héritage, mais aussi les personnes qui le fréquentent aujourd’hui et celles qui le découvriront demain. Je salue le travail remarquable des administrateurs, des partenaires et de tous les donateurs qui, depuis dix ans, portent ce projet avec vision et persévérance. Cet investissement majeur témoigne de la volonté commune de bâtir des milieux inclusifs, vivants et tournés vers l’avenir », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Le projet du Couvent Mont-Saint-Patrice est avant tout celui d’une communauté mobilisée pour la préservation de son patrimoine et pour la vitalité de sa collectivité. Saluons chaleureusement les nombreuses organisations du territoire, entreprises et citoyens qui, portés par une vision inclusive, se sont impliqués au fil des années, avec cœur et générosité. Chaque contribution participe à un legs historique aux générations futures, à une formidable aventure collective qui repose sur de nombreuses heures de travail bénévole.

La campagne de financement se poursuit afin de rendre possible les prochaines phases de restauration du bâtiment. Les citoyens qui souhaitent contribuer à ce projet rassembleur sont invités à le faire via ce code QR.