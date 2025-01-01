Eric Lefebvre ouvre un bureau à Windsor

Windsor – Eric Lefebvre vient tout juste d’ouvrir un troisième bureau de circonscription à Windsor.

Le nouveau bureau satellite est aménagé au 11, rue Saint-Georges, suite 340, soit dans le même édifice que l’hôtel de ville. Le tout s’effectue dans cette volonté du député et de son équipe d’être constamment présents pour les résidents de Richmond-Arthabaska et à proximité de ces derniers. À noter qu’il importe de prendre un rendez-vous par téléphone ou courriel avant de se présenter au bureau de Windsor.

Ce nouveau point de service s’ajoute au bureau principal de Victoriaville (3, rue de la Gare), ainsi qu’au bureau satellite de Val-des-Sources (312, boulevard Morin, local 316). Pour un comté regroupant 39 municipalités, cette proximité est essentielle, rappelle le député de Richmond-Arthabaska.

« Être accessible, être présent, être disponible, c’est fondamental pour moi. L’ouverture d’un troisième bureau était une promesse électorale afin de répondre efficacement aux besoins des citoyennes et citoyens. Ce nouveau point de service permettra de mieux accompagner les gens, tout en consolidant notre présence dans l’ensemble du territoire. C’est sans omettre l’ajout de madame Sylvie Bureau, ancienne mairesse de Windsor, qui amène avec elle un vaste bagage d’expérience en plus d’avoir une connaissance fine du comté et des divers enjeux de Richmond-Arthabaska », précise M. Lefebvre.

Celles et ceux qui souhaitent obtenir de l’aide, exposer une situation ou planifier une rencontre peuvent communiquer avec l’équipe du comté par téléphone au 819 751-4477 ou par courriel à [email protected].