Un projet d’autopartage de « LocoMotion » disponible dans les Sources

MRC des Sources — Au mois de mai dernier, le journal Actualités-L’Étincelle soulignait l’intérêt de l’organisme communautaire de partage « LocoMotion » et du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), de développer une offre de service sur le territoire de la MRC des Sources par le biais du projet « Ça roule en Estrie ! ».

Le 27 novembre, le comité bénévole de « Locomotion des Sources » a lancé fièrement une nouvelle communauté d’autopartage et de vélopartage. Ce projet s’inscrit dans un plan régional visant à créer huit communautés de mobilité partagée d’ici 2027, grâce au financement du Programme d’aide aux nouvelles mobilités (NOMO) du gouvernement québécois.

Depuis 2019, « LocoMotion » est présent à Sherbrooke. Il étend maintenant ses services dans les sept municipalités de la MRC des Sources (Val-des-Sources, Danville, Saint-Camille, Saint-Adrien, Ham-Sud, Wotton et Saint-Georges-de-Windsor). Il offre des solutions pratiques pour remplacer la voiture.

« Le projet vise à créer des communautés de partage, permettant notamment le prêt de voitures entre voisins, ainsi qu’une flotte collective de vélos électriques et de remorques. Il cherche à réduire les coûts de déplacement, améliorer l’environnement et renforcer les liens locaux. »

L’organisme invite les citoyennes et les citoyens de la MRC des Sources à rejoindre leur communauté de partage en se rendant sur le site locomotion.app. Il est important de mentionner que l’inscription est gratuite et que celle-ci ne prend que quelques minutes.

Ainsi, les membres peuvent utiliser la plateforme internet afin de prêter/emprunter voitures et vélos. Selon Locomotion et le comité local des Sources, les premiers échanges au sein du comité bénévole ont été couronnés de succès, avec une bonne participation des 18 membres.