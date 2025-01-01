Quatre nouveaux terrains de pickleball inaugurés à Val-des-Sources

Val-des-Sources— La Ville de Val-des-Sources compte une offre accentuée en loisir avec l’ajout de quatre nouveaux terrains de pickleball, alors qu’avait lieu, le mardi 16 septembre dernier, l’inauguration officielle du nouvel espace sportif extérieur situé dans la cour aux abords de l’aréna Connie-Dion.

Déjà accessible aux amateurs de la région depuis la mi-juillet, on rapporte que ceux-ci connaissent un achalandage constant depuis son ouverture.

« Ce projet visant la promotion d’un mode de vie sain et actif a notamment été rendu possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec de 100 000 $ provenant du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. La MRC des Sources a également contribué à hauteur de 100 000 $ à l’initiative grâce aux fonds de vitalisation du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). », souligna le service de communication de la ville de Val-des-Sources par voie de communiqué.

Le maire de la Ville de Val-des-Sources et préfet de la MRC, M. Hugues Grimard, se réjouissait de pouvoir procéder à l’inauguration officielle de cette nouvelle offre récréative pour la population.

« Je remercie tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet qui bonifie notre offre d’infrastructures récréatives pour la population. La demande pour le pickleball étant grandissante, nous avons ainsi pu répondre à la demande citoyenne. »

« Je suis très heureux de voir un projet comme celui-ci se concrétiser à l’aréna Connie-Dion. Le pickleball gagne en popularité et attire des joueurs de tous âges. Offrir un terrain moderne et accessible, c’est donner à nos citoyens plus d’occasions de se retrouver, de bouger et de s’amuser ensemble. », ajouta pour sa part le député de Richmond à l’Assemblée nationale, M. André Bachand.

Mentionnons en terminant que l’ajout de ces quatre surfaces de jeu porte maintenant à six le nombre de terrains de pickleball disponible à Val-des-Sources, alors que deux autres sont déjà accessibles dans le secteur Beausite de la ville.