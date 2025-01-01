Lancement des travaux du nouveau CPE-BC La Sourcière à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Les sourires étaient légion le vendredi 12 septembre dernier, alors qu’avait lieu la première pelletée de terre marquant le lancement des travaux de construction du nouveau CPE-BC La Sourcière à Val-des-Sources.

Cette nouvelle infrastructure, résultat de plusieurs années d’efforts et de persévérance de la part des divers intervenants au dossier, offrira 63 places, dont 15 pour les poupons, et sera érigée sur un terrain boisé offert par la ville de Val-des-Sources.

Cet espace est situé tout juste à côté de l’école primaire La Tourelle, sur la rue Genest.

Ce projet, notamment rendu possible grâce au plan d’action Grand chantier pour les Familles du gouvernement du Québec, devrait être en mesure d’accueillir les premiers enfants quelque part vers le milieu du printemps 2026.

« Le gouvernement du Québec réaffirme ainsi son engagement à compléter le réseau des services de garde éducatifs. La mise en chantier de ce projet démontre la volonté ferme de répondre aux besoins pressants des familles et d’offrir à chaque enfant une place le plus tôt possible. », pouvait-on lire dans la note remise à la presse.

« Pour nous, cette pelletée de terre symbolise le début d’un beau projet où la pédagogie par la nature inspirera chaque journée et où l’inclusion se vivra au quotidien. Il est important pour nous d’offrir à chaque enfant et à sa famille un endroit qui les accueille et les soutienne sans jugement. », souligna la directrice générale du CPE-BC La Sourcière, Mme Maryse Frédette.

« Avec ce chantier, nous passons des annonces à l’action concrète. C’est une excellente nouvelle pour les familles de Val-des-Sources et de toute la région, qui bénéficieront bientôt d’infrastructures modernes et adaptées à leurs besoins. », de mentionner le député de Richmond, André Bachand, qui a tenu à souligner l’engagement de la ville et à mettre en lumière le travail et la persévérance dont ont fait preuve les membres du Centre de la petite enfance La Sourcière tout au long du processus de mise en place du projet.

« La Ville de Val-des-Sources est fière de contribuer à la réalisation de ce projet par l’octroi du terrain, idéalement situé dans un quartier familial et à proximité d’une école primaire. La création de nouvelles places en garderie concorde parfaitement avec notre volonté d’être un milieu attractif et intéressant pour les familles. », ajouta pour sa part le maire de la ville de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.