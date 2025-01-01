Ouverture d’un lieu de retour Consignaction au centre commercial de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le mercredi 10 septembre dernier, dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonçait l’ouverture d’un nouveau lieu de retour Consignaction, lequel est maintenant situé au cœur du centre commercial à Val-des-Sources, soit dans les locaux jadis occupés par le commerce Hamster Megaburo.

Dans une note remise à la presse, il fut possible d’apprendre que l’endroit est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie.

Tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace. L’AQRCB est l’organisme de gestion désigné par le gouvernement pour élaborer, mettre en œuvre, financer et gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (RÉP).

On souligne notamment que celui-ci regroupe les producteurs de boisson engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boissons consignés. Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », souligne, la vice-présidente de l’exploitation du réseau de l’AQRCB/Consignation, Mme Maryse Taupier.

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction offre deux services.

Tout d’abord il y a le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées en plus du retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés, une tâche comme on l’explique ici-bas, qui sera alors effectuée ultérieurement par les employés.

« Les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisés, tandis que, pour le retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants. »

On ajoute que l’équipe des conseillers au retour de Consignaction sera présente pour assister les citoyens dans leurs démarches de récupération de contenant, les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h. Pour obtenir de plus amples informations sur le sujet, il est possible de consulter le site internet de l’organisme au www.consignation.ca.