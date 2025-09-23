Ouverture d’un lieu de retour Consignaction au centre commercial de Val-des-Sources
Val-des-Sources — Le mercredi 10 septembre dernier, dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonçait l’ouverture d’un nouveau lieu de retour Consignaction, lequel est maintenant situé au cœur du centre commercial à Val-des-Sources, soit dans les locaux jadis occupés par le commerce Hamster Megaburo.
Dans une note remise à la presse, il fut possible d’apprendre que l’endroit est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie.
Tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace. L’AQRCB est l’organisme de gestion désigné par le gouvernement pour élaborer, mettre en œuvre, financer et gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (RÉP).
On souligne notamment que celui-ci regroupe les producteurs de boisson engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec.
« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boissons consignés. Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », souligne, la vice-présidente de l’exploitation du réseau de l’AQRCB/Consignation, Mme Maryse Taupier.
Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction offre deux services.
Tout d’abord il y a le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées en plus du retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés, une tâche comme on l’explique ici-bas, qui sera alors effectuée ultérieurement par les employés.
« Les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisés, tandis que, pour le retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants. »
On ajoute que l’équipe des conseillers au retour de Consignaction sera présente pour assister les citoyens dans leurs démarches de récupération de contenant, les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h. Pour obtenir de plus amples informations sur le sujet, il est possible de consulter le site internet de l’organisme au www.consignation.ca.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un nouveau projet résidentiel dans le secteur des Vétérans à Val-des-Sources
Val-des-Sources - La ville de Val-des-Sources continue de se développer. Elle poursuit la mise en œuvre de plusieurs projets structurants, dont la création d’un nouveau milieu de vie. C’est exactement ce sur quoi planche la ville en ce moment alors que l’on nous annonce un nouveau projet résidentiel dans le secteur de la rue des ...LIRE LA SUITE
Une épicerie communautaire s’installe sur la rue Saint-Georges à Windsor
Windsor — À la suite de la fermeture du Provigo, une épicerie communautaire a officiellement ouvert ses portes au 91, rue Saint-Georges, à Windsor. Ce projet novateur vise à renforcer la sécurité alimentaire locale en offrant un accès de proximité à des denrées fraîches et saines. L’Épicerie de proximité porte le nom d’Oasis ...LIRE LA SUITE
Le Festival des oiseaux migrateurs devient le Festival des oiseaux de Burbank
Danville — La Corporation de l’étang Burbank annonçait récemment que son populaire Festival des oiseaux migrateurs changerait dorénavant d’appellation afin de devenir le Festival des oiseaux de Burbank. L’une des raisons principales de ce changement de nom est le fait que le magnifique site naturel du 150 rue Water à Danville accueille, ...LIRE LA SUITE