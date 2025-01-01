X
Eric Lefebvre inaugure un bureau satellite de circonscription à Val-des-Sources

durée 17 septembre 2025 | 06h31
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — C’est entouré de maires, mairesse, de quelques dignitaires et élus municipaux de la région que le nouveau député fédéral de Richmond-Arthabaska, M. Eric Lefebvre et son équipe aient officiellement inauguré les locaux d’un tout nouveau bureau de circonscription situé à Val-des-Sources. 

Ce second point de service est plus précisément localisé au 2e étage du 312 boulevard Morin, soit à même l’édifice abritant le Centre d’action bénévole des Sources. 

Il s’avérait important pour M. Lefebvre de demeurer près de la communauté et d’offrir un point de service de proximité aux gens de la région des Sources et des alentours. 

« Nous avions déjà un bureau de circonscription à Victoriaville, mais, comme je l’avais souligné lors de la campagne électorale, il était important pour moi d’installer un premier bureau satellite de celui-ci à Val-des-Sources. C’est un endroit qui s’avère tout de même central géographiquement et le fait de nous installer dans l’édifice du CAB des Sources me permet tout d’abord d’avoir une assise dans le milieu, apporter également un certain soutien à l’organisme par la location des lieux, tout en accentuant davantage le niveau de proximité avec les gens en partageant un espace comprenant plusieurs services communautaires forts importants pour la ville ainsi que l’ensemble de la MRC. Un troisième point de service devrait voir le jour incessamment, alors que nous avons prévu ouvrir un autre bureau satellite du côté de Windsor d’ici la fin de l’année. Dans les faits, mon objectif était et demeure que les citoyennes et citoyens de la circonscription se retrouvent à moins de 20 à 25 minutes d’un bureau. », de commenter le député. 

Bien que les effectifs en présentiels seront plutôt limités pour le moment à Val-des-Sources, Eric Lefebvre mentionne qu’il sera possible en tout temps de communiquer avec son bureau, afin d’obtenir des réponses à leurs questions ou encore de prévoir un rendez-vous avec lui et/ou un membre de son équipe. 

« Je suis quelqu’un qui aime être sur le terrain et être à l’écoute de la réalité des gens et de leur réalité quotidienne. Je suis le député de tous les citoyens de Richmond-Arthabaska et c’est donc avec grand plaisir que je me présenterai ici de manière ponctuelle, afin de rencontrer la population et de répondre au mieux à leurs besoins. J’en profite d’ailleurs pour remercier l’ensemble de la population pour l’accueil chaleureux dont ils ont fait preuve à mon endroit. J’ai eu la chance d’être invité à divers événements qui se sont déroulés un peu partout dans la circonscription. Par le fait même, j’ai pu rencontrer plusieurs personnes. Je dois avouer que ce fut un réel plaisir à chaque fois. Sincèrement, merci à tous. », de conclure, M. Lefebvre. 

Il est possible de rejoindre l’équipe du député fédéral Eric Lefebvre par téléphone au numéro : 819-751-4477 ou encore par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

