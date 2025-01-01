Inauguration de la Salle Desjardins des organismes à Wotton

Wotton — Le 28 août dernier, plus d’une soixantaine de personnes avaient répondu favorablement à l’invitation fièrement lancée par la municipalité de Wotton, dans le cadre de l’inauguration officielle de la toute nouvelle Salle Desjardins des organismes.

C’est donc, réuni dans le bâtiment municipal du 560 de la rue Saint-Jean, abritant autrefois la Caisse Desjardins à Wotton, que les personnes présentes furent à même de découvrir un nouvel espace moderne et polyvalent ; conçu dans le but de soutenir la vie communautaire et offrir un lieu des plus rassembleurs pour l’ensemble des organismes locaux.

Le maire de la municipalité, M. Jocelyn Dion, le préfet-suppléant de la MRC des Sources, M. Pierre Therrien et Mme Marlene Corriveau, Présidente de la Caisse Desjardins des Sources, ont tour à tour défilé au micro, afin de souligner l’importance d’un tel projet collectif et remercier l’ensemble des partenaires qui en ont permis sa réalisation.

Comme quatre organismes du milieu sont déjà bien installés dans la nouvelle salle, soit les chevaliers de Colomb, l’AFÉAS, la FADOQ et le Club Optimiste local, la municipalité de Wotton avait invité un représentant de chacun de ceux-ci à venir partager en quelques lignes leurs appréciations, ainsi que leur vision d’avenir de ce nouvel espace.

« Cet endroit est appelé à devenir un véritable cœur de la vie communautaire de Wotton. Nous sommes heureux de voir l’enthousiasme et la fierté partagés par l’ensemble de nos citoyens », a notamment mentionné le maire Dion.

Il est également à noter que l’endroit bénéficiera de la présence d’une œuvre d’art intitulée La porte-parole, laquelle trônera à titre de symbole de mémoire et de continuité entre les générations. L’œuvre d’art de renommée mondiale, sculptée par l’artiste Marcel Dubuc, a été généreusement offerte par le notaire Michel Drouin. Ce dernier en a d’ailleurs fait la présentation et retracé l’histoire de cette œuvre en bois.

« La Municipalité tient à remercier chaleureusement la Caisse Desjardins des Sources, la MRC des Sources, l’entrepreneur Construction Yves Lessard, ainsi que tous les organismes et bénévoles qui ont contribué à la mise en place de ce projet. », s’exprime notamment la municipalité de Wotton.

Pour de plus amples renseignements concernant les disponibilités et fonctionnement d’utilisation de la Salle Desjardins des organismes, les gens sont invités à communiquer directement avec la Municipalité afin d’en connaître les diverses modalités.