Des sacs de légumes locaux dans la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François

Val-des-Sources et Richmond — La Table de coordination agroalimentaire et forestière des Sources, la MRC des Sources, la MRC du Val-Saint-François et la CDC des Sources s’unissent afin de mettre sur pied le projet Mon sac de légumes locaux, une initiative visant à rendre des produits frais et locaux disponibles à petits prix.

Réalisé dans le cadre des Plans de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Sources et de la MRC du Val-Saint-François, le projet pilote a deux objectifs :

1. Vérifier s’il est possible de développer un nouveau canal de vente rentable pour les maraîchers,

2. Offrir des aliments sains et locaux à prix abordables aux citoyennes et citoyens des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Pour la somme de 15 $, les acheteurs pourront se procurer un sac contenant 4 types de légumes différents. Du 1er septembre au 21 novembre, les sacs seront distribués aux 2 semaines dans les différents points de chute. Une fois le projet terminé, une étude sera réalisée afin d’évaluer s’il est possible de le développer à une plus grande échelle.

Cinq producteurs maraîchers distribueront leurs légumes à l’aide de ces sacs, soit Exploitations R.P. Legault, Les Jardins du Haricot Magique, la Fabrique 409 via sa ferme verticale intérieure, Racines et Chlorophylle ainsi que La Clé des Champs de Saint-Camille. Le projet peut également compter sur la participation du Centre d’action bénévole des Sources et de Richmond pour la livraison dans les points de chute, le CFER des Sources et le CJE de Richmond pour l’assemblage des sacs ainsi que Les Tabliers en Folie pour l’entreposage des sacs.

Comment ça fonctionne?

Les sacs sont disponibles en précommande seulement. Ils seront distribués aux 2 semaines dans les différents points de chute répartis dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François.

1. Rendez-vous sur la plateforme de commande correspondant à votre territoire,

2. Choisir la date à laquelle vous souhaitez recevoir un sac,

3. Payez sur la plateforme en ligne,

4. Le moment venu, allez chercher votre sac au point de chute,

5. Dégustez vos légumes locaux!

Points de chute :

Neuf endroits ont accepté d’ouvrir leur porte afin de distribuer les sacs, soit :

– Office municipal d’habitation du Val-Saint-François,

– Les Tabliers en Folie,

– École secondaire Le Tournesol (réservé aux familles et employés de l’école),

– Centre de la petite enfance Magimo (réservé aux familles et employés du CPE),

– Centre d’action bénévole de Richmond,

– Palco,

– Centre d’action bénévole des Sources,

– Comptoir St-Vrac,

– MRC des Sources.

Les sacs qui ne seront pas réservés seront redistribués à la boutique Cantons Mange de Windsor ainsi qu’au Marché Le Saisonnier de Val-des-Sources pour vente sur place.

Pour plus d’informations : monsacdelegumes.ca

Pour commander un sac dans la MRC des Sources : bit.ly/sacs-legumes-MRCSources

Pour commander un sac dans la MRC du Val-Saint-François : bit.ly/sacs-legumes-MRCvsf

Ce projet est rendu possible grâce à l’Entente sectorielle de développement bioalimentaire de l’Estrie 2021-2026 à laquelle participent le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, les 8 MRC de l’Estrie, la Ville de Sherbrooke, la Table des MRC de l’Estrie et la Fédération de l’UPA-Estrie. Remercions également la SADC des Sources ainsi que le député André Bachand pour leur participation financière au projet.