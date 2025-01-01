Une balade en kayak sur les eaux de l’ancienne mine Jeffrey

Val-des-Sources - Les amateurs de sport de kayak seront heureux d’apprendre qu’il sera possible de sillonner les eaux du lagon azur de l’ancien puits minier de la mine Jeffrey du 14 août au 1 septembre prochain.

L’activité écotouristique organisée par la ville de Val-des-Sources, en collaboration avec l’organisme Sherb-Histoire en kayak, sera accessible sur réservation deux fois par jour durant cette période.

Elle comprendra chaque fois une visite guidée d’environ deux heures sur le lac de la Mine, durant laquelle l’histoire du site sera racontée, tout en abordant certaines notions environnementales, d’écotourisme et de biodiversité.

Rappelons-nous qu’en septembre 2022 l’activité avait vu le jour sous un premier projet pilote couronné de succès, qui avait été mis de l’avant avec 111 kayakistes guidés par deux ingénieurs, soit messieurs Bernard Coulombe, ex-directeur de la Mine Jeffrey, et David Martel, directeur et guide fondateur de la Sherb-Histoire en kayak.

Ainsi, par le biais de cette édition 2025, la ville de Val-des-Sources souhaite en quelque sorte vérifier si l’activité écotouristique pourrait être un projet d’appel à long terme. Cette aventure écotouristique comptera des départs journaliers distincts de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, à l’exception des mardis et mercredis où il n’y aura pas d’activités.

Pour ce nouveau projet pilote 2025, les réservations à l’activité vont inclure les guides, le kayak, les équipements de santé-sécurité ainsi que le transport entre la Place de La Traversée et le lagon azur.

Pour les intéressés à l’aventure guidée Mine Jeffrey en kayak, il est d’ores et déjà possible de réserver sur le site de la Sherb-Histoire en kayak (durée 2h00) au coût de 95$ par personne via la billetterie en ligne : https://reservotron.com/sherb-histoire/activities/4944 .