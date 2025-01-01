La Ville de Richmond collabore avec l’Université du Québec à Trois-Rivières

Richmond — Le conseil municipal de Richmond a conclu une entente avec l’Université du Québec à Trois-Rivières, en collaboration avec une quinzaine d’autres villes au Québec, dans le cadre d’une étude du potentiel de transposition de la norme BNQ 21000.

Ce projet d’étude a reçu l’appui financier du MITACS, qui joue un rôle de catalyseur des efforts au sein de l’écosystème canadien de l’innovation. Les municipalités participantes contribuent aussi à la réalisation du projet.

Le projet de recherche collaboratif porte sur la transposition des grilles et outils de la norme BNQ 21000 en gestion du développement durable aux villes et municipalités du Québec. Un volet sur les changements climatiques, les objectifs de développement durable (ODD) et la transition vers une économie sobre en carbone serait aussi ajouté.

Ultimement, ce projet servira à créer un guide pour l’ensemble des municipalités québécoises. Le projet est codirigé par la Chaire de recherche municipale pour les villes durables de l’UQTR et les chercheurs Jean Cadieux et Marie-Luc Arpin de l’Université de Sherbrooke. La Ville de Richmond sera identifiée comme municipalité collaboratrice dans ce guide.

S’inscrivant dans l’atteinte des ODD des Nations Unies, ce projet encouragera une gestion plus efficiente des ressources et une réduction des émissions de carbone. Il renforcera aussi la capacité des municipalités à relever les défis climatiques en soutenant leur transition vers une gouvernance durable, résiliente et écoresponsable.

Richmond contribuera financièrement au projet à hauteur de 2000 $. Jusqu’à mai 2027, elle se portera également volontaire pour des entrevues, des ateliers et le partage d’information. « L’engagement de la Ville de Richmond dans ce projet démontre une fois de plus sa volonté de s’engager pour le développement durable et la transition écologique », mentionne Rémi-Mario Mayette, directeur général et greffier-trésorier.

Les 15 autres villes participantes sont Contrecœur, Candiac, Chibougamau, Drummondville, Lachute, Mercier, Montréal-Est, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lin–Laurentides, Sorel-Tracy, Thetford Mines, Vaudreuil-Dorion, Varenne, Victoriaville et Waterloo.