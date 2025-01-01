X
Rechercher
Publicité

La Ville de Richmond collabore avec l’Université du Québec à Trois-Rivières

durée 18 août 2025 | 04h00

Richmond — Le conseil municipal de Richmond a conclu une entente avec l’Université du Québec à Trois-Rivières, en collaboration avec une quinzaine d’autres villes au Québec, dans le cadre d’une étude du potentiel de transposition de la norme BNQ 21000.

Ce projet d’étude a reçu l’appui financier du MITACS, qui joue un rôle de catalyseur des efforts au sein de l’écosystème canadien de l’innovation. Les municipalités participantes contribuent aussi à la réalisation du projet.

Le projet de recherche collaboratif porte sur la transposition des grilles et outils de la norme BNQ 21000 en gestion du développement durable aux villes et municipalités du Québec. Un volet sur les changements climatiques, les objectifs de développement durable (ODD) et la transition vers une économie sobre en carbone serait aussi ajouté.

Ultimement, ce projet servira à créer un guide pour l’ensemble des municipalités québécoises. Le projet est codirigé par la Chaire de recherche municipale pour les villes durables de l’UQTR et les chercheurs Jean Cadieux et Marie-Luc Arpin de l’Université de Sherbrooke. La Ville de Richmond sera identifiée comme municipalité collaboratrice dans ce guide. 

S’inscrivant dans l’atteinte des ODD des Nations Unies, ce projet encouragera une gestion plus efficiente des ressources et une réduction des émissions de carbone. Il renforcera aussi la capacité des municipalités à relever les défis climatiques en soutenant leur transition vers une gouvernance durable, résiliente et écoresponsable.

Richmond contribuera financièrement au projet à hauteur de 2000 $. Jusqu’à mai 2027, elle se portera également volontaire pour des entrevues, des ateliers et le partage d’information. « L’engagement de la Ville de Richmond dans ce projet démontre une fois de plus sa volonté de s’engager pour le développement durable et la transition écologique », mentionne Rémi-Mario Mayette, directeur général et greffier-trésorier.

Les 15 autres villes participantes sont Contrecœur, Candiac, Chibougamau, Drummondville, Lachute, Mercier, Montréal-Est, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lin–Laurentides, Sorel-Tracy, Thetford Mines, Vaudreuil-Dorion, Varenne, Victoriaville et Waterloo.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une balade en kayak sur les eaux de l’ancienne mine Jeffrey

15 août 2025 | 4h00

Une balade en kayak sur les eaux de l’ancienne mine Jeffrey

Val-des-Sources - Les amateurs de sport de kayak seront heureux d’apprendre qu’il sera possible de sillonner les eaux du lagon azur de l’ancien puits minier de la mine Jeffrey du 14 août au 1 septembre prochain.  L’activité écotouristique organisée par la ville de Val-des-Sources, en collaboration avec l’organisme Sherb-Histoire en kayak, sera ...

LIRE LA SUITE
La vitesse passe à 40 km/h dans les rues de Val-des-Sources

13 août 2025 | 6h32

La vitesse passe à 40 km/h dans les rues de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La vitesse permise passera à 40 km/h dans la presque totalité des artères routiers de la ville de Val-des-Sources à compter du 1er septembre prochain.  Voilà l’annonce que le maire Hugues Grimard a faite en conférence de presse le mardi 29 juillet dernier. Accompagné de policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources, M. ...

LIRE LA SUITE
La Maison de la famille se préoccupe d’itinérance

23 juillet 2025 | 4h00

La Maison de la famille se préoccupe d’itinérance

Windsor  — L’itinérance dans le Val-Saint-François existe, surtout en période estivale ; elle prend différentes formes. La Maison de la famille Les Arbrisseaux met de l’avant un nouveau programme d’accompagnement en logement s’adressant aux locataires et aux propriétaires. Dans ce sens, un intervenant à temps plein a été engagé par la Maison de ...

LIRE LA SUITE