La Ville de Richmond collabore avec l’Université du Québec à Trois-Rivières
Richmond — Le conseil municipal de Richmond a conclu une entente avec l’Université du Québec à Trois-Rivières, en collaboration avec une quinzaine d’autres villes au Québec, dans le cadre d’une étude du potentiel de transposition de la norme BNQ 21000.
Ce projet d’étude a reçu l’appui financier du MITACS, qui joue un rôle de catalyseur des efforts au sein de l’écosystème canadien de l’innovation. Les municipalités participantes contribuent aussi à la réalisation du projet.
Le projet de recherche collaboratif porte sur la transposition des grilles et outils de la norme BNQ 21000 en gestion du développement durable aux villes et municipalités du Québec. Un volet sur les changements climatiques, les objectifs de développement durable (ODD) et la transition vers une économie sobre en carbone serait aussi ajouté.
Ultimement, ce projet servira à créer un guide pour l’ensemble des municipalités québécoises. Le projet est codirigé par la Chaire de recherche municipale pour les villes durables de l’UQTR et les chercheurs Jean Cadieux et Marie-Luc Arpin de l’Université de Sherbrooke. La Ville de Richmond sera identifiée comme municipalité collaboratrice dans ce guide.
S’inscrivant dans l’atteinte des ODD des Nations Unies, ce projet encouragera une gestion plus efficiente des ressources et une réduction des émissions de carbone. Il renforcera aussi la capacité des municipalités à relever les défis climatiques en soutenant leur transition vers une gouvernance durable, résiliente et écoresponsable.
Richmond contribuera financièrement au projet à hauteur de 2000 $. Jusqu’à mai 2027, elle se portera également volontaire pour des entrevues, des ateliers et le partage d’information. « L’engagement de la Ville de Richmond dans ce projet démontre une fois de plus sa volonté de s’engager pour le développement durable et la transition écologique », mentionne Rémi-Mario Mayette, directeur général et greffier-trésorier.
Les 15 autres villes participantes sont Contrecœur, Candiac, Chibougamau, Drummondville, Lachute, Mercier, Montréal-Est, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lin–Laurentides, Sorel-Tracy, Thetford Mines, Vaudreuil-Dorion, Varenne, Victoriaville et Waterloo.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un nouveau projet résidentiel dans le secteur des Vétérans à Val-des-Sources
Val-des-Sources - La ville de Val-des-Sources continue de se développer. Elle poursuit la mise en œuvre de plusieurs projets structurants, dont la création d’un nouveau milieu de vie. C’est exactement ce sur quoi planche la ville en ce moment alors que l’on nous annonce un nouveau projet résidentiel dans le secteur de la rue des ...LIRE LA SUITE
Une épicerie communautaire s’installe sur la rue Saint-Georges à Windsor
Windsor — À la suite de la fermeture du Provigo, une épicerie communautaire a officiellement ouvert ses portes au 91, rue Saint-Georges, à Windsor. Ce projet novateur vise à renforcer la sécurité alimentaire locale en offrant un accès de proximité à des denrées fraîches et saines. L’Épicerie de proximité porte le nom d’Oasis ...LIRE LA SUITE
Le Festival des oiseaux migrateurs devient le Festival des oiseaux de Burbank
Danville — La Corporation de l’étang Burbank annonçait récemment que son populaire Festival des oiseaux migrateurs changerait dorénavant d’appellation afin de devenir le Festival des oiseaux de Burbank. L’une des raisons principales de ce changement de nom est le fait que le magnifique site naturel du 150 rue Water à Danville accueille, ...LIRE LA SUITE