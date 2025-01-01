La vitesse passe à 40 km/h dans les rues de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La vitesse permise passera à 40 km/h dans la presque totalité des artères routiers de la ville de Val-des-Sources à compter du 1er septembre prochain.

Voilà l’annonce que le maire Hugues Grimard a faite en conférence de presse le mardi 29 juillet dernier. Accompagné de policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources, M. Grimard souligna l’importance de jumeler une campagne de sensibilisation à la baisse de la limite de vitesse dans les rues de la municipalité.

Seules les boulevards Saint-Luc et Industriel maintiendront leur limite actuelle, telles sont les conclusions auquel la ville en est venue après discussions et analyses en lien avec les recommandations émises par le service de police au terme de tables de concertations auxquelles les deux parties ont participé un peu plus tôt cette année.

Cette décision vise bien entendu à accroitre la sécurité routière au cœur de la municipalité, protéger les usagers vulnérables et ainsi offrir un environnement plus sécuritaire et convivial pour tous.

Comme le mentionnait le communiqué de presse émis par la ville, une campagne de sensibilisation sera déployée dès l’automne prochain en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Sûreté du Québec.

« Pour informer et mobiliser les citoyens autour de l’importance du respect de cette nouvelle limite de vitesse et du partage de la route entre utilisateurs. Cette campagne comprendra : es actions de sensibilisation auprès des piétons face à l’importance d’être visibles, attentifs et de traverser aux endroits désignés ; l’ajout de traverses piétonnières pour sécuriser les déplacements ; des interventions de prévention menées par la Sûreté du Québec auprès des usagers de la route ; un concours pour accroitre la mobilisation citoyenne ; l’acquisition et la mise en place d’un radar mobile. »

Questionné sur le fait de savoir si les événements malheureux de l’année écoulée, impliquant des collisions entre piétons et automobilistes, ont entrainé ce changement, le maire Hugues Grimard a répondu que la ville avait reçu des demandes citoyennes à ce sujet avant même ces évènements.

Cependant, il est certain qu’aucun citoyen n’était insensible à la situation, et que cela aura certainement contribué à la rapidité de la mise en place de telles mesures. Ce dernier ajouta que la campagne de sensibilisation se veut adressée à l’ensemble des usagers de la route, que ce soit, véhicules, piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes électriques ou autres, tous se doivent de porter une attention particulière à leur sécurité et à celle d’autrui.

« Réduire la vitesse permet de réduire la gravité des accidents et de rendre nos rues plus sécuritaires pour les piétons, cyclistes et familles. C’est un geste concret pour améliorer la qualité de vie à Val-des-Sources », souligna-t-il.

La Ville invite l’ensemble des résidents et des usagers de la route à faire preuve de vigilance et à adapter leur conduite dès l’entrée en vigueur de ce changement.