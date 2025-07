Le chemin des Semeurs inauguré à Ham-Sud

Ham-Sud — Le député de Richmond, M. André Bachand, était de passage du côté du petit village d’Ham-Sud le vendredi 4 juillet dernier, dans le cadre de l’inauguration officielle du Chemin des Semeurs reliant les municipalités de Saint-Adrien et Ham-Sud, où une portion de la route 257 vient d’être finalement reconstruite après plusieurs années d’efforts et d’implications soutenues.

Rendu notamment possible grâce à un investissement majeur de plus de 17,5 M$ de la part du gouvernement du Québec, le député André Bachand tenu également à souligner l’apport et l’implication des citoyens ainsi que des représentants municipaux qui ont participé activement à la réalisation de ce projet.

S’étendant sur une longueur d’environ 12 km, le Chemin des Semeurs revêt une grande importance pour l’ensemble de la région, que ce soit sur le plan économique ou touristique.

La réfection du Chemin des Semeurs contribuera de façon importante à la sécurité des usagers qui l’empruntent, car il s’agit sans contredit d’une artère d’importance pour le développement économique et touristique de l’ensemble de la région.

« Ce chemin devient plus qu’un axe routier : il devient un marqueur d’identité, porteur de sens, qui rappelle notre attachement à la terre, au dialogue et au respect des histoires qui s’y croisent. Dans le cas présent, renommer une route c’est poser un geste de reconnaissance. C’est aussi une invitation à regarder notre territoire autrement, avec sensibilité et ouverture. ». Souligna le député de Richmond.

Le maire de la municipalité de Ham-Sud, M. Serge Bernier, se disait quant à lui des plus reconnaissant de l’appui reçu.

« Je souhaite sincèrement remercier le ministère des Transports et de la Mobilité durable et le gouvernement du Québec, qui ont permis la reconstruction et le pavage du chemin grâce aux aides financières importantes accordées à la Municipalité. Ces investissements contribuent à la sécurité et à la qualité de vie des citoyens, en plus de renforcer l’attractivité du secteur d’un point de vue touristique. ».

« Cet investissement majeur pour notre route 257, devenue le chemin des Semeurs, est le résultat d’une concertation entre nos deux municipalités et surtout de la grande participation du gouvernement du Québec par l’entremise du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Un merci spécial à notre député André Bachand, à notre préfet Hugues Grimard et à leurs équipes respectives. Sans eux rien n’aurait été possible. Merci aussi aux sept municipalités de la MRC pour leur appui. Quelle fierté pour nos communautés de posséder cet outil essentiel au développement de notre région. », ajoute Pierre Therrien, maire de Saint-Adrien

« Le Chemin des Semeurs est un tronçon important pour notre région. C’est une porte d’entrée pour plusieurs activités touristiques d’envergure qui permet l’accès annuel à plus de 50 000 visiteurs au Parc régional du mont Ham. En plus d’améliorer la sécurité sur ce tronçon, la réfection de cette route nous a permis d’amorcer des projets que nous souhaitions réaliser depuis longtemps qui auront un impact important sur le dynamisme économique de la région et le développement du parc. Notons également l’amélioration importante des conditions routières pour les citoyens d’Ham-Sud et de Saint-Adrien qui doivent emprunter cette route quotidiennement. Je souhaite souligner le travail important des élus qui ont entamé des démarches il y a plusieurs années pour arriver à ce résultat. Bravo à vous d’avoir contribué à la réalisation de ce projet majeur ! », de conclure le préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.