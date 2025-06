De nouvelles mesures de prévention instaurées au lac Trois-Lacs

Val-des-Sources — L’assemblée générale annuelle de l’Association des résidents des Trois-Lacs (ARTL), avait lieu le dimanche 8 juin dernier et de nouvelles mesures préventives dans les municipalités riveraines du Lac Trois-Lacs ont été annoncées, afin de contrer l’augmentation et/ou l’introduction de nouvelles espèces aquatiques envahissantes.

Ainsi, le président du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs, M. Hugues Grimard, a pris la parole lors de l’événement afin d’expliquer un peu plus en détail la teneur de ces mesures.

Tout d’abord, il y aura l’établissement d’un cadre réglementaire pour le nettoyage des bâtiments, y compris des embarcations et d’autres structures, avant leur mise à l’eau.

L’installation d’une station de lavage de bateaux avec un processus de contrôle aux rampes de mise à l’eau publiques sera également proposée, ce qui entraînera des changements pour les utilisateurs qui fréquentent d’autres sites que le Lac des Trois-Lacs.

De plus, une entité intermunicipale sera responsable de la gestion des opérations et l’accès aux rampes non officielles sera limité sur présentation d’un document notarié. Concernant ce dernier point touchant les rampes de mise à l’eau, il faut savoir qu’afin de bien encadrer les mesures et procédures qui seront en place, seulement deux endroits seront alors accessibles pour effectuer une mise à l’eau, soit via l’accès situé au camping l’Oiseau bleu ou encore par la descente près du Club de chasse et pêche Larochelle.

Toutefois, les propriétaires ayant des droits d’accès reconnus par actes notariés pourront se prévaloir, toujours selon les règles établies, d’une rampe non officielle, comme ci-haut mentionné. Bien entendu l’instauration de ces mesures verra le jour graduellement au cours des prochains mois.

« L’établissement du cadre réglementaire et administratif est planifié d’ici la fin de l’année, tandis que la station de lavage d’embarcations sera déployée pour le printemps 2026 si un financement adéquat est obtenu. Le déroulement et les détails relatifs au projet seront communiqués sur un site web tout au long du processus. », souligna le service d’information de la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL).