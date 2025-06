Windsor inaugure le parc Horizon dans le parc d’affaires de la 55

Windsor — La Ville de Windsor a inauguré le parc Horizon, un nouvel espace public situé au cœur de son parc d’affaires de la 55, sur la rue Maurice-Bachand.

Pensé comme un lieu de détente et de socialisation, le parc Horizon propose une aire de repos avec mobilier et fontaine d’eau. Il a été aménagé pour offrir un moment de répit autant aux travailleurs du secteur qu’aux visiteurs de passage. Ce nouvel espace s’inscrit dans la volonté de la Ville de bonifier les milieux de vie et de promouvoir l’accessibilité à des zones de détente, même dans les environnements industriels et commerciaux.

En raison de sa proximité immédiate avec la microbrasserie, le parc Horizon est le seul parc de Windsor où la consommation d’alcool est autorisée par règlement sur les heures d’ouverture, dans les limites de l’espace aménagé et dans le respect des bonnes pratiques de civilité. Cette mesure permet de créer un lieu vivant et convivial, propice aux échanges et à la valorisation des entreprises locales.

« Le parc Horizon est un petit projet, mais il a une grande valeur pour notre communauté. C’est un lieu accueillant, où on peut s’arrêter, respirer, jaser entre collègues ou simplement profiter du moment. C’est notre façon de dire que chaque coin de notre ville mérite d’être agréable à vivre », souligne Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

La Ville tient à souligner le soutien du député de Richmond, M. André Bachand, dont l’appui a été essentiel à la réalisation de ce projet. Elle remercie également l’ensemble des équipes municipales ayant contribué à l’aménagement du parc, notamment les Services techniques, les travaux publics ainsi que le service de l’aménagement du territoire.

« C’est avec une grande fierté que nous assistons à l’inauguration du parc Horizon, un espace public moderne et rassembleur, au cœur du parc d’affaires. Ce lieu symbolise non seulement notre engagement envers un développement économique durable, mais aussi notre volonté de créer des milieux de vie inspirants pour les travailleurs, les familles et les citoyens de la région. Le parc Horizon devient une vitrine du dynamisme de la ville de Windsor et une invitation à regarder l’avenir avec confiance », commente André Bachand, député de Richmond.