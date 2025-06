Danville et Saint-Adrien font partie du réseau Vélovoûtes

Danville — Une importante conférence de presse s’est tenue du côté de Danville le lundi juin dernier, alors que fut officiellement lancé le réseau des Vélovoûtes.

Piloté par la ville de Danville, le projet est réalisé en collaboration avec les municipalités de Saint-Adrien, Sutton, Bromont, Eastman et Coaticook.

Innovant et bénéficiant d’un appui financier de 48 000 $ de la part du ministère du Tourisme et de tourisme Cantons-de-l’Est, ce réseau vise notamment à transformer les cœurs villageois en pôles dynamiques de mobilité active et durable, améliorer l’accueil des cyclistes dans le milieu et revitaliser les communautés.

Ainsi, des infrastructures installées, au cours du printemps de cette année dans des lieux stratégiques situés au cœur des villes et villages participants, s’avèrent d’importants points d’ancrage pour les déplacements actifs, le vélotourisme et la vie communautaire.

Concrètement, les Vélovoûtes sont des structures multifonctionnelles pour cyclistes accessibles tout au long de l’année et dans lesquelles nous retrouvons une borne de recharge pour vélos électriques, un support sécurisé pour stationner les vélos, ainsi que des casiers de rangement pour effets personnels.

« Les Vélovoûtes représentent une solution concrète et accessible pour soutenir une mobilité active tout en redonnant vie à nos centres-villages. Ce projet met en évidence la puissance de la collaboration régionale et l’importance de la pratique du vélo pour le développement touristique, le transport actif et la santé. », de confier Martine Satre, mairesse de la ville de Danville.

« Le déploiement des Vélovoûtes marque une avancée concrète pour la mobilité active dans la circonscription de Richmond. Grâce à ces infrastructures modernes, pensées pour les besoins des cyclistes d’aujourd’hui, nos municipalités posent un geste audacieux en faveur du transport durable, du tourisme de proximité et de la qualité de vie. C’est en soutenant ce genre d’initiatives que nous construisons des milieux de vie plus accessibles, dynamiques et respectueux de l’environnement », mentionne André Bachand, député de Richmond.

« Les Vélovoûtes représentent un investissement stratégique majeur pour renforcer l’attractivité touristique de notre région […] En offrant des services pratiques, sécuritaires et adaptés aux besoins des cyclotouristes, ces infrastructures favorisent des arrêts prolongés au sein de nos Cœurs villageois. Elles invitent les visiteurs à ralentir le rythme, à explorer nos commerces de proximité, à apprécier la richesse de notre patrimoine et à savourer l’excellence de notre offre gastronomique. », ajoute Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est.

À noter que les usagers désirant utiliser les casiers de rangement sont invités à apporter leur cadenas personnel et, bien entendu, leur câble respectif pour le rechargement de batterie.

Ainsi, les cyclistes qui voudront bénéficier de l’installation pourront en retrouver aux endroits suivants :

• Au parc Smith de Danville,

• Au parc Serge Picard à Saint-Adrien,

• Sur la rue Pine à Sutton,

• Aux abords de la piste cyclable d’Eastman, près du 407 rue Principale

• Au bureau d’information touristique de Bromont,

• À la Place publique du Vieux-Bromont,

• À la halte Gill de Coaticook.