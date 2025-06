« Seul, tu vas plus vite ; ensemble, tu vas plus loin ! »

Richmond — La MRC du Val-Saint-François confirme la nomination de Martin Tremblay à titre de directeur général et greffier-trésorier de la MRC du Val-Saint-François. Il est entré en fonction le 26 mai dernier.

M. Tremblay est diplômé en génie civil et poursuit actuellement une maîtrise en administration publique à l’École nationale de l’administration publique (ENAP). Il a œuvré dix ans au privé et a fait le saut dans le milieu municipal en 2005, comme directeur des travaux publics à la Ville de Windsor. Depuis 2010, il occupait le poste de directeur général à la Ville de Cookshire-Eaton.

« Lundi, c’était ma première journée en poste ; ça s’est très bien passé. Les gens ont été très accueillants et très chaleureux », lance M. Tremblay, au lendemain de son entrée en fonction.

Selon la MRC, comptant près de vingt ans d’expérience au niveau municipal, M. Tremblay possède une connaissance approfondie des services publics, qui ne cessent d’évoluer, et du rôle stratégique du palier de gouvernement de proximité que représentent les municipalités.

Bien sûr, le nouveau directeur général de la MRC du Val-Saint-François n’a pas encore placé sur son échiquier toutes les priorités auxquels il devra s’attaquer durant son mandat. « Hier, nous avons commencé à regarder l’ensemble des dossiers. Il reste encore beaucoup de priorisation à faire avec l’équipe et avec les intervenants politiques.

« La MRC du Val-Saint-François est innovante et ceci vient me rejoindre énormément. Ce sera un privilège de pouvoir apporter ma contribution à l’équipe. Le but premier des services publics est le bien-être collectif. La démarche stratégique de la MRC du Val-Saint-François est une excellente opportunité de se démarquer en la matière. La philosophie innovante de l’équipe en est la pierre angulaire et je trouve cela extrêmement stimulant de pouvoir y participer », souligne Martin Tremblay.

Martin Tremblay succède à Geneviève Giasson, qui avait annoncé son départ en janvier dernier après une crise majeure à la MRC du Val-Saint-François, divisant en deux clans le conseil des maires juste avant l’adoption du budget.

« C’est comme n’importe quel environnement politique. Tout le monde a des enjeux. C’est une MRC avec beaucoup de diversification. Certains ont des pôles industriels ; d’autres sont plus orientés vers l’agricole ou le touristique. La MRC est là pour bien desservir les municipalités comme avec l’aide aux subventions. Malgré les différences, il y a des points en commun avec des réalités différentes. Il faut travailler autour de ces points en commun. Seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin. Il y a une réalité d’ensemble, régionale », de dire de directeur général de la MRC du Val-Saint-François.

« Le conseil de la MRC est bien heureux d’accueillir M. Tremblay à la direction générale de notre organisation. Ses connaissances du domaine municipal et son expérience en gestion font de lui le candidat tout indiqué pour poursuivre le travail de nos dossiers en cours et à venir. Il a un grand souci du travail d’équipe, une valeur très importante au sein de l’équipe de la MRC », soutient Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

M. Tremblay a déjà pris part à une conférence virtuelle avec les maires de la MRC du Val-Saint-François. En compagnie du préfet, il procédera à une tournée des différentes municipalités. « C’est à ce moment que je pourrai mieux connaître les différentes réalités », termine M. Tremblay.