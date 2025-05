LocoMotion, une nouvelle offre communautaire adaptée pour la région ?

MRC des Sources — L’organisme communautaire de partage sans but lucratif LocoMotion, se joint au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), pour annoncer le lancement du projet « Ça roule en Estrie ! ».

Le projet Locomotion est déjà bien implanté à Sherbrooke, il s’étendra maintenant à d’autres municipalités de l’Estrie pour offrir des alternatives à l’auto-solo adaptées aux besoins locaux.

« Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide aux nouvelles mobilités (NOMO), ce projet permettra la création de huit nouvelles communautés de partage de véhicules à travers la région d’ici 2027. […] Ce projet vise à favoriser le démarrage de communautés de partage local d’automobiles entre particuliers et d’une flotte collective de vélos cargos électriques et de remorques à vélo, dans un but de briser l’isolement, améliorer la qualité de l’environnement et réduire les coûts liés aux déplacements. », soulignent les organismes partenaires dans un communiqué commun.

C’est ainsi qu’un sondage d’intérêt est actuellement en ligne, et ce, jusqu’au 23 juin 2025, dans le but de déterminer quelles seraient les municipalités intéressées à voir un tel projet prendre forme chez eux.

« Ce sondage est une occasion pour les citoyen.ne.s de dire : Chez nous, on est prêt.e.s pour l’autopartage et le vélo-partage. On veut voir ce projet se concrétiser, on y croit et on est prêt.e.s à s’impliquer ! », précisa Mme Ariane Lafontaine, chargée de projet en mobilité durable au CREE.

À noter que des séances d’informations gratuites sont prévues en divers endroits en Estrie au cours des prochaines semaines. L’objectif de celles-ci sera de revoir en détail les principes du projet proposé, son fonctionnement, de même que de s’assurer de répondre adéquatement aux questions des citoyens en abordant les points suivants :

• Qu’est-ce que Locomotion et quelles sont les opportunités pour votre communauté ?

• Imaginer ensemble une offre de transport local collectif

Deux de ces rencontres se tiendront aux Sources, tandis qu’une première aura lieu au P’tit Bonheur de Saint-Camille le mardi 13 mai, de 19 h à 21 h.

La seconde se déroulera le lendemain, le 14 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle du conseil municipal de Val-des-Sources, située au 124, rue Greenshields.

Il est important de mentionner que les places à ces séances d’informations sont limitées et qu’il est important de réserver sa place en se procurant un billet virtuel gratuit sur la page de l’organisme où il est aussi possible de s’y rendre pour répondre au sondage, le tout à l’adresse https://info.locomotion.app/estrie/.