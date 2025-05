Windsor— Lors de son assemblée générale annuelle, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François a annoncé un appel de projets avec une enveloppe de 250 000 $ pour les initiatives de services de proximité et habitation.

Dès aujourd’hui, la Caisse lance un appel de projets dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu. « Desjardins souhaite contribuer plus activement aux initiatives pour accroître l’offre de logements abordables et améliorer les conditions de logement dans les quartiers urbains de la MRC du Val-Saint-François.

Le montant de l’enveloppe est de 250 000 $. Les organismes ou coopératives en habitation ont jusqu’au 23 août 2025 pour déposer leur projet au www.desjardins.com/caisseduvalstfrancois. C’est également sur le site Internet de la Caisse que les gens pourront prendre connaissance des critères d’admissibilité, du processus décisionnel et des critères d’analyse.

« Nous sommes très heureux de contribuer au développement de notre milieu avec cet appel de projets. Des projets pourront bénéficier de ces sommes pour continuer d’offrir des services de proximité ou en créer de nouveaux. Ça fait partie de notre mission de contribuer au développement des communautés. », souligne Dominic Gagnon, directeur général de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

Pour toutes questions ou demande d’informations supplémentaires concernant l’appel de projets, on doit communiquer avec la conseillère en communication et vie associative de la Caisse, Mme Julie Bonnet, par courriel au [email protected].

Le Fonds d’aide au développement du milieu

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), aussi appelé ristourne à la communauté, est rendu possible grâce aux excédents annuels de la Caisse. Les membres, lors de l’assemblée générale annuelle, votent le montant à allouer au FADM. Grâce à ce levier, tous les membres s’engagent dans le développement de leur communauté et soutiennent des projets qui leur tiennent à cœur.

La nouvelle politique de contribution

L’année 2025 est également marquée par le nouveau plan d’engagement et de proximité de la Caisse. Cela signifie qu’on a revu les priorités d’investissement selon les besoins du milieu. Pour donner suite à la consultation des membres sur Vox-D réalisée en septembre dernier et au bilan socio-économique de la MRC, les nouvelles priorités d’investissements sont les suivantes : l’éducation, la santé et les saines habitudes de vie, les œuvres humanitaires et engagement citoyen, les sports, loisirs, arts, culture et tourisme ainsi que les services de proximité et habitation comme priorités d’investissement.