Nouvelle administration pour CJAN FM 99,3
Val-des-Sources — La station de radio CJAN FM 99,3 est heureuse d’annoncer la nomination de Jonathan Cyrenne au poste de directeur général par intérim, à compter de cette date. M. Cyrenne compte plusieurs années d’expérience dans les médias. Il a notamment travaillé pour Bell Média et Cogeco, avant de reprendre le flambeau des radios Country Pop en Mauricie.
Cette nomination doit conduire à l’acquisition de la station de radio et de l’ensemble des actifs. Une démarche qui nécessite l’approbation du CRTC. L’objectif de ce changement est d’assurer le maintien de l’entreprise à Val-des-Sources ainsi que sa pérennisation.
« C’est une étape importante. Je crois en l’information locale et aux médias de proximité. La radio doit rester dans son milieu pour son milieu, et je compte continuer à remplir sa mission d’information et de contenu locaux, tout en préservant son identité », précise Jonathan Cyrenne, présent dans le milieu depuis plus de 50 ans. CJAN FM 99,3 a été acquise en 2019 par trois travailleurs qui ont fondé la coopérative radiophonique Web Média des Sources. Certains d’entre eux ont de nouveaux projets, ce qui amène une nouvelle direction.
Le président de la Coopérative Radio web média des Sources, Gilles Vachon, affirme que la coopérative aura offert une évolution considérable à l’antenne de CJAN.
« Au cours des douze derniers mois, nous avons évalué les différentes options qui s’offraient à nous afin de poursuivre notre mission d’information régionale en Estrie — Bois-Francs. Nous sommes heureux de passer le flambeau à un entrepreneur possédant un excellent bagage d’expérience dans le milieu des communications. »
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