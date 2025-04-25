Éric Dion nommé à la direction de l’aréna Connie-Dion
Val-des-Sources — À quelques mois du départ annoncé du coordonnateur des 24 dernières années à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources, M. Daniel Garant, le conseil d’administration de l’établissement sportif a fait son choix quant au successeur de celui-ci.
C’est finalement à M. Éric Dion que reviendra la tâche de poursuivre le travail de coordonner les différentes activités du centre sportif, comprenant à la fois la gestion de l’aréna et la salle d’entrainement.
Natif et toujours résident de Val-des-Sources, M. Dion est une personnalité bien connue dans son milieu, lui qui a notamment été à la direction du programme « Québec en forme » à travers la MRC des Sources pendant plus de 10 ans. Il s’agissait d’un programme de promotion des saines habitudes de vie, notamment bien présent auprès de la jeunesse québécoise, lequel fut le résultat d’un partenariat entre le gouvernement provincial et la Fondation Lucie et André Chagnon au tournant des années 2000.
Entré officiellement en poste le 8 avril dernier, l’homme dans la jeune cinquantaine bénéficie actuellement d’une période de mentorat en recevant les judicieux conseils offerts très généreusement de la part de Daniel Garant.
« Bien que mon arrivée en poste soit relativement récente, je dois dire que l’apprentissage se passe très bien, j’apprécie vraiment le fait que Daniel assure une transition pour quelque temps encore. Je suis content, car j’arrive dans une période particulière et charnière de la saison avec la préparation et la fermeture de l’aréna pour la saison estivale. J’apprécie beaucoup la chance qui m’est offerte et j’ai confiance en la suite, car nous avons une belle équipe en place. Personnellement j’aurais le goût de dire que je me sens « retomber dans mes bottes », comme le dit l’expression. J’ai adoré mon premier passage dans le monde du sport et du loisir. Je suis heureux de revenir dans ce milieu », s’exclame fièrement Éric Dion, qui souligne qu’il a déjà quelques idées intéressantes à proposer au C.A. de l’aréna pour la prochaine saison.
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