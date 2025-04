Le CAB des Sources lance officiellement «la Fabrique 409»

Val-des-Sources - La direction du Centre d’action bénévole des Sources a invité des médias, des personnalités politiques, des partenaires et des intervenants sociaux à une conférence de presse importante le vendredi 4 avril dernier en matinée. Cette rencontre s’est tenue dans l’édifice qui abritait autrefois une boulangerie sur la 1re avenue à Val-des-Sources.

Le directeur général du CAB des Sources M. Christian Boucher, dévoila alors officiellement « La Fabrique 409», un projet de plus d’un million de dollars qui regroupe à la fois un caveau, une épicerie communautaire, une ferme verticale intérieure, ainsi qu’une buanderie.

Ces nouvelles installations permettent ainsi au CAB de renforcer sa positon d’organisme pivot dans les Sources au niveau de l’accueil et de la redistribution de l’aide alimentaire sur le territoire. Le bâtiment du 409, 1re Avenue (d’où en est inspiré le nom du projet, on le comprendra rapidement) fera l’objet de travaux de restauration au cours des prochains mois.

C’est donc dire qu’en plus de l’implantation de services communautaires d’envergure, l’organisme procédera, grâce à l’appui de ses différents partenaires, à réhabiliter un édifice qui en avait grand besoin au cœur même de la municipalité. Concrètement, la « Fabrique 409 » proposera un caveau communautaire pour le stockage de légumes, une unité de congélation, une chambre froide et un espace d’entreposage sec.

Une épicerie solidaire de 2 500 pieds carrés, évoquant une épicerie de campagne, c’est-à-dire proposant une grande variété de produits, mais pas nécessairement de toutes marques. On estime pouvoir procéder à l’ouverture des lieux au cours de l’été prochain et ainsi offrir aux personnes membres, une gamme de produits complète avec un pourcentage d’escompte pouvant osciller entre 25% à 30% moins cher.

Pour ce qui est de la ferme verticale, elle […] « permettra de produire de la laitue, du basilic et des bébés Bock Choy. Une partie de la production sera distribuée en aide alimentaire et le reste sera vendu pour générer des revenus. Les profits annuels générés par les différentes installations seront répartis entre plusieurs projets d’organismes locaux qui œuvrent dans le domaine alimentaire. »

Le DG Christian Boucher nous confia que l’organisme prévoit actuellement être en mesure de cultiver entre 2200 et 2400 laitues par semaine.

Quant au service de buanderie, celui-ci viendra combler un autre besoin au sein de la communauté.

Le projet novateur de la Fabrique 409 est notamment issu du forum « Renforçons notre système alimentaire », qui s’est tenu en 2023 et où12 actions avaient été ppriorisées à ce moment, dont la création d’un caveau communautaire.

« Nous avons constaté la nouvelle dynamique économique qui s’installe au Québec et qui s’avère insupportable pour bien des ménages. Nous savons que l’aide alimentaire est plus qu’importante pour plusieurs familles. L’approvisionnement et l’entreposage sont des éléments fondamentaux pour répondre convenablement à la demande. Ce projet nous permettra de faire une réelle différence dans la vie des personnes vulnérables en plus de contribuer à l’installation d’une communauté nourricière sur le territoire. Nous sommes extrêmement fiers du travail effectué pour mettre en œuvre ce projet d’envergure de plus d’un million de dollars », de mentionner Christian Boucher.