L’intelligence artificielle à Richmond
Richmond - Connaissez-vous les nombreuses technologies conçues par l’intelligence artificielle (IA) à l’intention des personnes âgées vivant à domicile ? Mercredi, le 23 avril à 9 h au Centre d’art de Richmond, Samuel Labrecque, conseiller aux dossiers sociaux de l’AREQ, vous expliquera que l’IA n’est pas dangereuse et qu’elle peut être très utile pour vous.
Par la même occasion, l’agente Julie Marcotte de la Sureté du Québec vous fournira les moyens de vous protéger contre les techniques utilisées par les malfaisants pour vous dépouiller d’un montant d’argent ou voler votre identité, que ce soit par téléphone, en personne ou par Internet.
L’AREQ-Morilac, qui a pour mission de défendre les intérêts des personnes âgées, vous invite à participer à ces deux conférences gratuites.
L’AREQ-Morilac remercie André Bachand, député de Richmond, la Corporation de développement communautaire du VSF et la Desjardins Caisse du VSF pour leur support financier. Également, l’organisme remercie la Table de concertation pour les aînés du VSF, les Centres d’action bénévole de Richmond, Valcourt et Windsor, le Club de l’Âge d’or et le Cercle des fermières de Richmond, aux Chevaliers-de-Colomb de Richmond, Valcourt et Windsor.
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