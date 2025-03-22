Une ouverture de l’accès au marché pour les boissons alcooliques québécoises d’origine agricole

Kingsey Falls — L’association des producteurs d’hydromels et d’alcools de miel du Québec (APHAMQ) prenait la parole le 12 mars dernier afin de souligner qu’elle accueillait favorablement l’annonce du premier ministre du Québec, François Legault, concernant la vente directe de boissons alcooliques québécoises aux consommateurs.

C’est sans aucun doute une avancée fort intéressante et un tournant bénéfique pour tous les producteurs agricoles, eux qui réclamaient depuis longtemps un assouplissement des règles qui encadrent la mise en marché de leurs produits.

S’exprimant par voie de communiqué, le président de l’APHAMQ et président-directeur général de la Miellerie King de Kingsey Falls, M. René Bougie, s’est montré positif face à l’annonce du premier ministre.

« Nous demandons de pouvoir vendre directement nos spiritueux artisanaux issus de notre production agricole sur les marchés publics. Nous avons fort espoir que l’annonce du premier ministre résoudra cette problématique. »

« Nos entreprises doivent composer avec un cadre réglementaire rigide qui ne reflète plus les réalités du marché. L’interdiction de livrer nos produits par un tiers, comme un transporteur, représente un obstacle majeur à la commercialisation. Dans un contexte où les consommateurs ont accès à une multitude de produits livrés directement chez eux, il est incohérent que les boissons alcooliques québécoises d’origine agricole soient soumises à des contraintes qui nuisent à leur accessibilité », ajouta pour sa part le vice-président de l’Association M. Géraud Bonnet. »

À titre de priorité, M. Bougie mis souleva le besoin de simplifier les processus.

« Comme enjeu fondamental, nous espérons que le gouvernement s’imposera de simplifier l’accès au marché avec une priorité pour les producteurs agricoles qui transforment leur propre matière première en boisson alcoolique. Nos producteurs agricoles pourraient ainsi compenser les nombreux défis auxquels ne font pas face d’autres transformateurs ou emballeurs, notamment les changements climatiques. […] Il est essentiel de donner aux producteurs agricoles de boissons alcooliques les outils nécessaires pour croître et répondre aux attentes des consommateurs, qui souhaitent un accès simplifié à des produits locaux de qualité. »

Il est à noter que l’APHAMQ a identifié une série de pistes et d’actions tangible pour le gouvernement par type de marché, tel que les Marchés publics, Ventes vers un détenteur de permis de restaurant ou d’épicerie, Ventes vers le consommateur, la SAQ, de même que les Ventes extraprovinciales.

« L’APHAMQ encourage le gouvernement à poursuivre cette modernisation en collaboration avec les producteurs agricoles de boissons alcooliques artisanales, afin d’assurer une transition fluide et équitable pour tous les acteurs du secteur. Nos producteurs sont prêts à contribuer à cette réflexion pour bâtir un modèle qui favorisera l’essor des boissons alcoolisées québécoises d’origine agricole. », de conclure le président.