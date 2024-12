Le nouveau Maxi ouvre ses portes à Windsor

Windsor — Les consommateurs étaient au rendez-vous le 12 décembre à l’occasion de l’ouverture du nouveau Maxi, construit dans le Quartier du Moulin sur la rue Maurice-Bachand à Windsor.

Dès 9 h, les médias étaient convoqués pour la traditionnelle coupe de ruban qui s’est déroulée en présence entre autres de Patrick Blanchette, vice-président, Maxi, François Gauthier, directeur du magasin, Sylvie Bureau, mairesse de Windsor et Roxanne Vallières, directrice et fondatrice du Centre de répit Théo Vallières.

Le directeur du magasin a vécu un dernier mois très occupé. Il s’est dit très satisfait de l’achalandage en cette première journée. « Dans le dernier mois, nous avons consacré beaucoup de travail à ce projet. Nous avions une solide équipe en magasin pour gérer l’aménagement. Nous avons pu compter sur une équipe très expérimentée. La réponse des clients est incroyable », a soutenu François Gauthier.

Selon lui, le Maxi peut offrir les meilleurs prix sur le marché. « C’est une offre que les clients voulaient avoir. Maxi est la meilleure bannière dans ce sens. Nous l’avons prouvé à maintes reprises. La clientèle est très heureuse d’avoir un Maxi dans le coin », de dire le directeur.

La mairesse de Windsor était présente à l’inauguration. « Ça va faire en sorte que les citoyens vont continuer à faire leur épicerie chez nous. La bannière Maxi est attirante. Le nouveau magasin est vraiment incroyable. C’est immense ! Il va aussi y avoir des livraisons. C’est un aspect que nous souhaitions », a souligné Sylvie Bureau.

Elle a également insisté sur l’installation de feux de circulation temporaires à l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand. « Nous avons eu une bonne collaboration avec le Groupe Laroche et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. C’est certain qu’il y aura plus de trafic. Si on ne développe rien, c’est sûr que le trafic n’augmentera pas », de dire la mairesse de Windsor, lors de l’inauguration.

Don

Les dirigeants du Maxi ont profité de l’ouverture officielle du Maxi pour remettre un don d’une valeur de 2500 $ au Centre de répit Théo Vallières.

D’ailleurs, au temps du Provigo de la rue Saint-Georges, la générosité de François Gauthier était reconnue à travers toute la région. « L’approche sera différente, Maxi a démontré ce matin sa volonté de vouloir continuer à s’engager dans la communauté en remettant un don au Centre de répit Théo Vallières. Dans les prochains mois, nous allons regarder ce que nous pouvons faire », a mentionné le directeur du Maxi, une épicerie de 34 000 pieds carrés, soit 12 000 pieds carrés de plus que le Provigo de la rue Saint-Georges.