Nouveau départ pour la Maison des jeunes de Danville

Danville - Installée dans des locaux spécialement adaptés dans la portion arrière du Centre communautaire Mgr Thibault depuis près d’une dizaine d’années, l’organisme de la Maison des jeunes Au Point de Danville déménage.

En effet, dans l’optique de l’ensemble du conseil d’administration de vouloir offrir aux jeunes, un milieu de vie recentré au cœur de la vie citoyenne, la direction avait mis de l’avant la possibilité éventuelle de déménager la MDJ ailleurs sur le territoire de la ville et finalement le choix s’est arrêté sur les locaux de l’ancienne banque de commerce, l’un des points d’ancrage emblématiques situés au carré du village.

« Nous avions une très bonne entente avec la ville de Danville, mais lorsque l’opportunité s’est présentée de pouvoir déménagé dans les anciens locaux des Immeubles Dupont, l’organisation a décidé de faire le pas et d’aller de l’avant. Je dois dire que nous avons également la chance de pouvoir compter sur l’appui d’une propriétaire compréhensive et qui a à cœur la cause des jeunes en la personne de Mme Hélène Dupont. Nous sommes convaincus que de ramener les ados au centre du cœur citoyen n’en sera que plus bénéfique pour leur épanouissement et leur développement personnel. Certains pourraient croire qu’avec ce déplacement nous nous éloignons de la piscine, du skate park, etc., mais dans les faits nous sommes maintenant positionnés à moins d’une minute de marche de l’ensemble des plateaux sportifs de la ville, qu’il s’agisse su terrain de balle, de soccer ou autre, je ne crois sincèrement pas que cela représentera un problème pour les jeunes. Bien qu’il reste quelques petites bricoles et ajustements, nous avons été en mesure de nous installer adéquatement dans ce superbe endroit riche en histoire pour les citoyens de Danville. Fait à ne pas négliger, cela permet également aux jeunes qui fréquente la MDJ, de se familiariser encore un peu plus avec ce qu’est un bâtiment patrimonial de notre milieu », de commenter Jean Couture, directeur à la MDJ au Point.

C’est donc sous un air de fête que l’organisme a ouvert ses portes pour une première fois au grand public le mercredi 16 octobre dernier, dans le cadre de son ouverture officielle. Plus de 200 personnes se sont alors déplacées pour l’occasion, dont le député de Richmond M. André Bachand, le maire suppléant, M. Daniel Pitre de même que quelques conseillers, divers membres d’organisme du milieu danvillois et des citoyens.

Mentionnons que la Maison des jeunes Au Point de Danville à récemment célébré ses 41 ans de fondation et accueille près de 200 inscriptions par année provenant de jeunes âgés entre 12 et 17 ans, pour une affluence moyenne journalière d’environ 30 à 35 jeunes. Les heures d’ouverture de la MDJ sont du mardi au vendredi de 13 h à 21 h.