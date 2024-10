Arrivée d’un Dollarama : nouveau partenaire pour le Quartier Brompton

Actualités — L’Étincelle — Desservant les MRC des Sources et du Val-Saint-François, le Centre de justice de proximité de l’Estrie vient tout juste d’être inauguré. L’ouverture de ce nouveau Centre, situé au 455 rue King Ouest, suite 490, à Sherbrooke, est possible grâce à un investissement de plus de 645 000 $. Depuis le début des activités du ...