Val-Joli — En partenariat avec le Conseil sport loisir de l’Estrie, la municipalité de Val-Joli a inauguré, la semaine dernière, une balançoire accessible aux personnes en fauteuil roulant.

La balançoire de quatre places a été installée dans le parc Floral, à proximité du bureau municipal, 500, route 249, à Val-Joli.

« L’ajout de cet équipement tenait à cœur aux membres du conseil municipal. L’ajout de cette balançoire a coûté environ 10 000 $ pour l’achat et l’installation. Je tiens à remercier le Conseil sport et loisir de l’Estrie d’avoir cru en notre projet en versant une somme de 9000 $ », souligne Rolland Camiré, maire de Val-Joli.

Il a rappelé que, depuis 2022, cette halte routière peu utilisée a été transformée en un lieu de rencontre et de partage pour tous les citoyens et pour tous les visiteurs. « Dès le départ, nous avons tenté de rendre les lieux le plus accessibles possible pour les personnes à mobilité réduite. Par exemple, les tables à pique-nique sont conçues pour accueillir les gens en fauteuil roulant et les sentiers asphaltés facilitent leurs déplacements », de dire le premier magistrat.

Selon Christine Baron, directrice générale du Conseil sport loisir de l’Estrie, ce projet deviendra sans doute un modèle en Estrie. « Nous incitons toutes les municipalités en Estrie à travailler dans ce sens. Nous remercions la municipalité de Val-Joli d’avoir lancé le bal pour inciter les autres communautés à aménager ce genre de site qui est très apprécié par les citoyens », soutient la directrice générale.

Lors du dévoilement, Annie Maurice, une résidente qui se déplace en fauteuil roulant, et sa mère, Johanne Maurice, conseillère municipale qui est aussi son aidante naturelle, ont pu prendre place dans la nouvelle balançoire.

Dans ce sens, la municipalité de Val-Joli entretient d’autres projets. Dès l’an prochain, les autorités prévoient la reconstruction du bâtiment sanitaire qui sera facile d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Le parc Floral de Val-Joli est maintenant un lieu de rencontre communautaire muni d’un grand préau pour la danse, les arts martiaux et autres activités.