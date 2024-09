Inauguration du Centre de justice de proximité

Actualités — L’Étincelle — Desservant les MRC des Sources et du Val-Saint-François, le Centre de justice de proximité de l’Estrie vient tout juste d’être inauguré.

L’ouverture de ce nouveau Centre, situé au 455 rue King Ouest, suite 490, à Sherbrooke, est possible grâce à un investissement de plus de 645 000 $. Depuis le début des activités du Centre, en janvier dernier, plus de 500 rencontres ont déjà été effectuées.

Les centres de justice de proximité offrent des services gratuits et confidentiels d’information juridique à tous les citoyens, peu importe leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

« Avec ce nouveau Centre de justice de proximité, les gens de la région ont désormais une porte à laquelle cogner lorsqu’ils se retrouvent devant une situation d’ordre juridique. Cette annonce témoigne de l’importance qu’accorde le gouvernement à offrir une justice accessible qui répond aux besoins de tous les citoyens », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Le nouveau Centre de justice de proximité prévoyait la création de cinq postes, soit trois juristes, un directeur et un adjoint à la direction. Ces postes ont par ailleurs déjà été pourvus.

« L’arrivée du Centre de justice de proximité en Estrie est attendue depuis plusieurs années par les Estriens et les organismes partenaires de la région. L’ouverture de notre centre permettra enfin de combler un besoin essentiel pour ces derniers et d’ajouter à notre offre de service de manière complémentaire à celle des ressources existantes. C’est un honneur pour nous de pouvoir participer à favoriser l’accès à la justice des citoyens de notre région en les accompagnant et en les orientant dans leur situation juridique en toute proximité et accessibilité », de dire Me Maxime-Olivier Breton, directeur du Centre de justice de proximité de l’Estrie.

