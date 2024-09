Un tout nouveau site Internet pour le journal

Windsor - Propulsée en ligne tout récemment, la nouvelle version du site d’information du journal Actualités - L’Étincelle est le résultat d’une refonte complète pilotée par une équipe d’experts.

« C’est avec fierté que nous vous partageons aujourd’hui le fruit de ce projet. Nous vous proposons de découvrir le travail derrière l’actualisation de cette plateforme numérique qui compte des milliers de visites chaque mois », de dire Marie-Laurence Frenette, directrice de l’information au journal Actualités - L’Étincelle.

Il en résulte une plateforme numérique au design épuré, axées sur les nouvelles tendances du web et sur les besoins évolutifs du lectorat. En faisant défiler la page d’accueil, les internautes ont accès à toutes les actualités, aux nouvelles du jour comme à celles des jours précédents, les petites annonces, les offres d’emploi et les avis de décès. Le contenu est mieux structuré et permet une consultation rapide des différentes thématiques tout au long de la navigation.

Encore une fois, les informations provenant du territoire des MRC des Sources et du Val-Saint-François seront mis à jour de façon quotidienne.

Ainsi, le site permettra d’optimiser l’expérience utilisateur pour les lecteurs. Il mettra en évidence les actualités de façon rapide et flexible. Il accueillera les annonceurs assurés d’une visibilité accrue.

« Notre journal a toujours été avant-gardiste en matière de diffusion sur les plateformes numériques. Notre tout premier site a été lancé en 1995. Nous sommes ainsi devenus un des premiers journaux hebdomadaires à être publié sur Internet. Bien sûr, à cette époque, le contenant était plutôt modeste à comparer à ce que nous vous présentons aujourd’hui », soutient Mme Frenette.